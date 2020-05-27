Развиваем агроэкотуризм в Шарковщинском районе

Источник материала: Клiч Радзiмы

В Шарковщинском районе в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от

09.10.2017 N 365 «О развитии агроэкотуризма»

осуществляют деятельность 6 субъектов агроэкотуризма

АГРОЭКОТУРИЗМ — деятельность, направленная на ознакомление агроэкотуристов с природным и культурным потенциалом республики, национальными традициями в процессе отдыха, оздоровления, временного пребывания в агроэкоусадьбах.

Для того, чтобы открыть агроэкоусадьбу регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя не нужно.

Посетителям агроэкоусадьбы предлагаются следующие услуги:

1) размещение (т.е. комнаты, в том числе в гостевых домиках).

2) питание (как правило, с использованием продукции собственного производства);

3) ознакомление с природными, сельскохозяйственными и архитектурными объектами, народными традициями, а также проведение различных мероприятий (спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных, культурных);

4) проведение презентаций, юбилеев, банкетов;

5) услуги бань, саун и душевых;

6) катание на повозках, запряженных животными, и на самих животных (за исключением диких);

7) инвентарь для спорта и отдыха;

8) транспортное обслуживание.

До того, как агроэкоусадьба откроет свои двери для первых туристов НЕОБХОДИМО:

· уплатить сбор за осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма;

· направить письменное уведомление с указанием даты начала осуществления такой деятельности в районный исполнительный комитет по месту нахождения агроэкоусадьбы. Размер сбора — одна базовая величина в год (по состоянию на день оплаты). С 01.01.2020 базовая величина составляет 27 рублей.

Величина сбора одинакова для всех. Она не зависит от того, сколько услуг вы оказываете посетителям агроэкоусадьбы, где она находится, большая она или маленькая и т.д.

В дальнейшем такой сбор нужно будет платить каждый год. Принцип оплаты — «в этом году за следующий»: до 28 декабря текущего года за следующий год.

Ежегодно до 10 января года, следующего за отчетным, агроэкотуристы представляют в налоговый орган по месту нахождения агроэкоусадьбы информацию о заключении (незаключении, отсутствии) договоров на оказание услуг в сфере агроэкотуризма за год.

Обращаем внимание, что выдача субъектом агроэкотуризма платежного документа (чека кассового аппарата, квитанции и др.) о приеме наличных денежных средств, подтверждающего прием денежных средств за оказанную услугу, нормами действующего законодательства не предусмотрена.

Также напоминаем, что субъекты агроэкотуризма, вправе привлекать физических лиц по трудовым или гражданско-правовым договорам для оказания помощи в осуществлении своей деятельности. Физическому лицу, который будет оказывать услуги в агроусадьбе по выращиванию сельхозпродукции, кошению трав, колке дров, стирке и глажению белья, мытью посуды, приготовлению пищи, уборке и др., необходимо до начала осуществления деятельности подать в налоговую инспекцию уведомление с указанием видов деятельности, которые предполагает осуществлять, и уплатить единый налог по установленным ставкам.

Главный государственный

налоговый инспектор В.Ф.Сикора