Названы 6 напитков, которые укрепляют иммунитет во пандемии коронавируса

Источник материала: ОНТ

О том, какие напитки нужно пить для укрепления иммунитета во время пандемии коронавируса, рассказала врач-эндокринолог Екатерина Янг. По словам специалиста, ромашковый чай является отличным средством профилактики. А хамазулен, содержащийся в нём, обладает противовоспалительными свойствами, избавляет от отёков покраснений при бактериальных инфекциях кожи, горла, а также дыхательных путей. Об этом сообщает РИА Новости.





Людям, которые страдают от воспалений, необходимо выпивать одну-четыре чашки ромашкового чая в день. Также можно применять настой ромашки наружно.





Помимо этого, достаточно сильным противовоспалительными и желчегонным действием обладает имбирный и мятный чаи. Имбирь контролирует уровень холестерина и сахара в крови, тогда как мятный чай сопутствует облегчению симптомов синдрома раздражённого кишечника. Также данные чаи обладают спазмолитическими и антимикробными свойствами.

Список самых полезных напитков дополнил и зелёный чай, который обладает антиоксидэнтным действием. Также это характерно и для чая с куркумой, оксиданты которого поддерживают иммунитет.

Укрепить иммунитет поможет и южноамериканский напиток мате. Чайные листья йерба мате богаты питательными веществами, витаминами, минералами, антиоксидантами, дубильными веществами, аминокислотами и хлорофиллом.

Также врач напомнила о том, что необходимо обращать внимание на переносимость, поскольку слишком большое его количество способно вызвать аллергию и даже диарею. Старитесь употреблять не более 1-2 чашек в день. Это сведёт к минимуму риск побочных эффектов.





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