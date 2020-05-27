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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Авиакомпании мира начинают возобновлять пассажирские рейсы Авиакомпании мира постепенно возобновляют пассажирские рейсы, приостановленные из-за пандемии коронавируса. Эксперты предупреждают: период восстановления будет...

Авиакомпании мира постепенно возобновляют пассажирские рейсы, приостановленные из-за пандемии коронавируса. Эксперты предупреждают: период восстановления будет еще более сложным и динамичным, чем период сворачивания полетов. Всем авиакомпаниям без исключения придется научиться работать на совершенно другом уровне гибкости и скорости. И главное - соблюдая самые высокие стандарты безопасности полетов.Однако определенный процент авиакомпаний, несмотря на снятие ограничений, скорее всего, не сумеет вернуться в небо. По прогнозам Международной ассоциации воздушного транспорта, доходы от продажи билетов в 2020 году могут упасть на 252 млрд долларов (или на 45 %) по сравнению с прошлым годом.