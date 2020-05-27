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Авиакомпании мира начинают возобновлять пассажирские рейсы

27.05.2020 13:46 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Авиакомпании мира постепенно возобновляют пассажирские рейсы, приостановленные из-за пандемии коронавируса. Эксперты предупреждают: период восстановления будет еще более сложным и динамичным, чем период сворачивания полетов. Всем авиакомпаниям без исключения придется научиться работать на совершенно другом уровне гибкости и скорости. И главное - соблюдая самые высокие стандарты безопасности полетов.
Однако определенный процент авиакомпаний, несмотря на снятие ограничений, скорее всего, не сумеет вернуться в небо. По прогнозам Международной ассоциации воздушного транспорта, доходы от продажи билетов в 2020 году могут упасть на 252 млрд долларов (или на 45 %) по сравнению с прошлым годом. 
 
 
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Авиакомпании мира постепенно возобновляют пассажирские рейсы, приостановленные из-за пандемии коронавируса. Эксперты предупреждают: период восстановления будет...
 
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