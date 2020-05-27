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Тест для выявления специфического иммунитета к коронавирусу разработали в России

27.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Тест для выявления специфического иммунитета к коронавирусу разработали в России

Специалисты национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф.Гамалеи разработали тест-систему, выявляющую специфический иммунитет к новому коронавирусу. Об этом сообщает ТАСС.

«ФГБУ НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи Минздрава России разработал уникальную тест-систему, выявляющую специфический иммунитет — антитела к изолированному рецептор-связывающему домену (RBD) вируса, который характеризует степень иммунного ответа у конкретного человека, что позволяет не только определить стадию заболевания, но и использовать результаты для отбора потенциальных доноров плазмы крови для лечения пациентов с COVID-19 из числа уже переболевших», — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава РФ.

В ведомстве также отметили, что научным учреждениям Минздрава РФ, Федерального медико-биологического агентства, Роспотребнадзора и Российской академии наук за короткое время удалось разработать и наладить производство широкого спектра тест-систем для диагностики новой коронавирусной инфекции.

«Все тест-системы проверены Росздравнадзором в соответствии с законодательством и выпущены в обращение. В настоящее время подавляющее большинство медицинских организаций страны используют в работе тест-системы российского производства, объемы производства и достоверность результатов которых позволяет обеспечить один из лучших уровней диагностики COVID-19 в мире по точности и охвату населения», — добавили в министерстве.

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Специалисты национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф.Гамалеи разработали тест-систему, выявляющую специфический...
 
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