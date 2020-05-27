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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На "Доджер-стэдиум" вместо бейсбола тесты на COVID-19 На "Доджер-стэдиум" обычно проводит матчи по бейсболу команда "Лос-Анджелес Доджерс". И местные жители приехали на арену отнюдь не для того, чтобы насладиться...

На "Доджер-стэдиум" обычно проводит матчи по бейсболу команда "Лос-Анджелес Доджерс". И местные жители приехали на арену отнюдь не для того, чтобы насладиться популярной в США игрой. На стадионе можно сдать тест на коронавирус. По словам чиновников, здесь медики готовы проверять до 6 тысяч человек ежедневно. Это в три раза больше, чем на любой другой площадке тестирования по всей стране. На арене установлены большие экраны, на которых воспроизводят видеоролики, показывающие, как пройти тест. Информирование сокращает количество времени, потраченного на одного человека.