Глобальная и региональная безопасность: какой будет европейская политика после коронавируса? И зачем Польше ядерные ракеты США?

Источник материала: ОНТ

26 мая состоялся видеосаммит Совета министров иностранных дел ОДКБ. На нем главы внешнеполитических ведомств обсудили перспективы развития международной и региональной обстановки и ее влиянии на безопасность государств - членов ОДКБ.

Сам факт проведения саммита говорит о том, что политика – вещь, мало зависящая даже от самых сильных стрессов, которые переживает человечество. Вирус вирусом, но жизнь идет, работают военно-промышленные комплексы, совершенствуются армии, разрабатываются планы и стратегии на будущее. О них рассказали в студии программы «ОбъективНо» независимый военный эксперт Александр Алесин, политолог Вадим Боровик, а также председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларуси Андрей Савиных.





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