Лукашенко испугался настроений в обществе? Второй раз на неделе встречается с Шейманом

Официально во время встречи речь шла о делах в подведомственных Управлению делами президента предприятиях и о посевной.





Лукашенко потребовал поддержать людей и трудовые коллективы в связи с возникшими проблемами из-за пандемии коронавируса.





"Нам ни в коем случае нельзя потерять людей", - заявил Лукашенко, сказав, что с учетом конкретной ситуации можно и нужно поддержать людей, "может быть, пару месяцев, пока в мире восстановится экономика".

"Это не от нас зависит. Думаю, за пару-тройку месяцев экономика заработает, и у соседей, и у России и так далее, и люди начнут перемещаться. Но вот эти месяцы надо, конечно, поддержать трудовые коллективы", - сказал он, обратив внимание, что так надо поступать повсеместно.

БелТА . Во время доклада рассматривался и ряд других вопросов, касающихся функционирования Управления делами, сообщает













Заметим, однако, что с Шейманом Лукашенко встречался буквально в понедельник. Тогда вместе с Качановой, главой ФПБ Ордой и руководителем своей Администрации, выходцем из КГБ Сергеенко по официальной версии обсуждались "актуальные социально-экономические и политическик вопросы"





Виктор Шейман один из ближайших сподвижников Лукашенко. Однако, по всей видимости, как в понедельник, так и сегодня обсуждались совсем другие вопросы. Напомним, что





Лишь однажды он "впал в немилость", когда в 2008 году Лукашенко отправил его в отставку с поста госсекретаря Совета безопасности после взрыва в ночь на 4 июля.





Но вскоре он "всплыл" на менее заметных, но не менее важных для Лукашенко должностях.



С 2008 года был сопредседателем белорусско-венесуэльской совместной комиссии высокого уровня. А уже в январе 2009 года был назначен помощником президента по особым поручениям.

С 2013 года является управляющим делами президента, параллельно курирует белорусские проекты в Африке.





Добавим к этому, что Шейман на Западе подозревается в причастности к громким исчезновениям оппонентов Лукашенко в 1999-2000. Он один из четырех "людей режима", кто уже много лет находится под санкциями Евросоюза и США.





И две встречи на неделе с человеком с такой репутацией и личной преданностью говорит лишь о том, что Лукашенко не на шутку обеспокоен обстановкой в стране накануне выборов.