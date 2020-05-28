ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко испугался настроений в обществе? Второй раз на неделе встречается с Шейманом

28.05.2020 15:32 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Лукашенко уже второй раз на этой неделе встречается со своим управделами Виктором Шейманом.

Официально во время встречи речь шла о делах в подведомственных Управлению делами президента предприятиях и о посевной. 

Лукашенко потребовал поддержать людей и трудовые коллективы в связи с возникшими проблемами из-за пандемии коронавируса.

"Нам ни в коем случае нельзя потерять людей", - заявил Лукашенко, сказав, что с учетом конкретной ситуации можно и нужно поддержать людей, "может быть, пару месяцев, пока в мире восстановится экономика".

"Это не от нас зависит. Думаю, за пару-тройку месяцев экономика заработает, и у соседей, и у России и так далее, и люди начнут перемещаться. Но вот эти месяцы надо, конечно, поддержать трудовые коллективы", - сказал он, обратив внимание, что так надо поступать повсеместно.

Во время доклада рассматривался и ряд других вопросов, касающихся функционирования Управления делами, сообщает БелТА.



Заметим, однако, что с Шейманом Лукашенко встречался буквально в понедельник. Тогда вместе с Качановой, главой ФПБ Ордой и руководителем своей Администрации, выходцем из КГБ Сергеенко по официальной версии обсуждались "актуальные социально-экономические и политическик вопросы"

Однако, по всей видимости, как в понедельник, так и сегодня обсуждались совсем другие вопросы. Напомним, что Виктор Шейман один из ближайших сподвижников Лукашенко.

Лишь однажды он "впал в немилость", когда в 2008 году Лукашенко отправил его в отставку с поста госсекретаря Совета безопасности после взрыва в ночь на 4 июля.

Но вскоре он "всплыл" на менее заметных, но не менее важных для Лукашенко должностях. 


С 2008 года был сопредседателем белорусско-венесуэльской совместной комиссии высокого уровня. А уже в январе 2009 года был назначен помощником президента по особым поручениям.

С 2013 года является управляющим делами президента, параллельно курирует белорусские проекты в Африке. 

Добавим к этому, что Шейман на Западе подозревается в причастности к громким исчезновениям оппонентов Лукашенко в 1999-2000. Он один из четырех "людей режима", кто уже много лет находится под санкциями Евросоюза и США.

И две встречи на неделе с человеком с такой репутацией и личной преданностью говорит лишь о том, что Лукашенко не на шутку обеспокоен обстановкой в стране накануне выборов.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко уже второй раз на этой неделе встречается со своим управделами Виктором Шейманом.
 
Новости дня
Новости
 
В Канаде застрелили 21-летнего рэпера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

27.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
28.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика