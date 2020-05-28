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Рекомендации по профилактике распространения СОVID-19 от Ивьевского районного центра гигиены и эпидемиологии

28.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Уточняя размещенную ранее информацию по поводу дополнительных мероприятий, направленных на минимизацию риска завоза и распространения коронавирусной инфекции среди жителей района, Ивьевский районный центр гигиены и эпидемиологии сообщает, что названные в предыдущей статье профилактические меры носят рекомендательный характер.  Руководители субъектов хозяйствования, конечно, вправе решать самостоятельно, как защитить свой коллектив. Вместе с тем, лучшего эффекта можно достигнуть, принимая во внимание все риски.

Как подчеркнули в РЦГЭ, все-таки необходимо прислушаться к тому, что давно рекомендуют Минздрав страны, Всемирная организация здравоохранения.

И хочется еще раз обратить внимание людей на то, чтобы они более осознанно подходили к соблюдению мер по профилактике инфекции. Ведь регистрируются случаи, когда у человека болезнь протекает бессимптомно.

Берегите себя и своих близких!

 
 
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Уточняя размещенную ранее информацию по поводу дополнительных мероприятий, направленных на минимизацию риска завоза и распространения...
 
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