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Чемпионат Италии по футболу возвращается в июне. Названа точная дата

28.05.2020 21:28 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Теперь мы знаем точные даты возобновления футбольных первенств всех основных европейских чемпионатов. Вслед за Англией, дата названа для Италии.


Фото: Reuters

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора сообщил, что Серия А возобновится 20 июня.

«Италия приходит в себя на ноги и, безусловно, футбол должен сделать то же самое. Научно-технический комитет утвердил медицинский протокол, но подтвердил абсолютную необходимость в карантинном периоде, если кто-то из футболистов заразится коронавирусом.

Мы получили гарантии, что процесс тестирования игроков никоим образом не повлияет на доступ населения к тестированию или не помешает ему», — приводит слова Спадафоры Football Italia.

Даты возобновления всех основных европейских чемпионатов можно посмотреть тут.

 
 
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Теперь мы знаем даты возобновления всех основных первенств.
 
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