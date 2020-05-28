Чемпионат Италии по футболу возвращается в июне. Названа точная дата

Источник материала: Tut.by

Теперь мы знаем точные даты возобновления футбольных первенств всех основных европейских чемпионатов. Вслед за Англией , дата названа для Италии.



Фото: Reuters

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора сообщил , что Серия А возобновится 20 июня.

«Италия приходит в себя на ноги и, безусловно, футбол должен сделать то же самое. Научно-технический комитет утвердил медицинский протокол, но подтвердил абсолютную необходимость в карантинном периоде, если кто-то из футболистов заразится коронавирусом.

Мы получили гарантии, что процесс тестирования игроков никоим образом не повлияет на доступ населения к тестированию или не помешает ему», — приводит слова Спадафоры Football Italia.

Даты возобновления всех основных европейских чемпионатов можно посмотреть тут .