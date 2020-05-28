|
Чемпионат Италии по футболу возвращается в июне. Названа точная дата
28.05.2020 21:28 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Теперь мы знаем точные даты возобновления футбольных первенств всех основных европейских чемпионатов. Вслед
Министр спорта Италии Винченцо Спадафора
«Италия приходит в себя на ноги и, безусловно, футбол должен сделать то же самое. Научно-технический комитет утвердил медицинский протокол, но подтвердил абсолютную необходимость в карантинном периоде, если кто-то из футболистов заразится коронавирусом.
Мы получили гарантии, что процесс тестирования игроков никоим образом не повлияет на доступ населения к тестированию или не помешает ему», — приводит слова Спадафоры Football Italia.
Даты возобновления всех основных европейских чемпионатов
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Теперь мы знаем даты возобновления всех основных первенств.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)