Пинск посетил замминистра здравоохранения Республики Беларусь Борис Андросюк

Источник материала: Пинский Вестник

26 мая в Пинск с рабочим визитом прибыл заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь Борис Андросюк. Вместе с директором РУП «Медтехноцентр» Олегом Шведом он посетил Пинскую центральную больницу.

Целью визита было осуществление контроля над эпидситуацией, сложившейся в учреждениях здравоохранения города, и, безусловно, оказание необходимой организационно-методической помощи в лечении пациентов с выявленной инфекцией COVID-19. Борис Николаевич посетил пульмонологическое отделение и отделение анестезиологии и реанимации, где проходят лечение пациенты с пневмониями, ассоциированными с коронавирусной инфекцией, побеседовал с ними, а также с медперсоналом, ответил на интересующие вопросы. Заместителя министра сопровождали главный врач больницы С.Конюх и главная медсестра Е.Медведева. По результатам посещения замминистром была дана положительная оценка увиденному, его впечатлили уровень и качество организации медицинской помощи пациентам в УЗ «Пинская центральная больница». Вместе с тем он отметил необходимость проведения мероприятий по укреплению материально-технической базы, в частности организации текущего и капитального ремонта здания больницы.



Как известно, одним из ключевых методов лечения поражения легких при инфекции COVID-19 является адекватное насыщение крови кислородом. В Пинской центральной больнице в отделениях анестезиологии и реанимации и других организованы и используются точки доступа кислорода пациентам с пневмониями, в том числе и с вирусными. Тем не менее, в целях усовершенствования данного вида медицинской помощи заместителем министра и руководителем РУП «Медтехноцентр» для УЗ «Пинская центральная больница» были переданы передвижные блоки подачи медицинских газов. Указанное оборудование, а также защитные экраны были с благодарностью приняты медперсоналом, что, безусловно, улучшит качество оказания помощи пациентам с пневмониями.



Подготовила

Анна КОЛОДИЧ

Фото предоставлено

УЗ «Пинская центральная больница»