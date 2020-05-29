ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Путину не составит труда захватить Беларусь, отодвинув Лукашенко» — украинский генерал оценил ситуацию в регионе

29.05.2020 20:52 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Украина находится в сложном военном положении из-за угрозы военной эскалации со стороны России.


Источник фото: "Ваяр"

Об этом заявил украинский генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко. По его словам, Украина окружена с трех сторон: со стороны России, со стороны Крыма и со стороны Беларуси.

«Пока Беларусь – суверенное государство, но Путину не составит труда захватить эту страну, не останавливаясь, просто отодвинув Лукашенко в сторону», – сказал он в интервью «Фактам».

По его словам, в случае удара российских войск со стороны Беларуси у Украины «сил на все это не хватит», «долго вести боевые действия на трех направлениях не получится».

 

Генерал отметил, что весной 2020 года Россия планировала новую военную агрессию против Украины, но этому помешал коронавирус.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Украина находится в сложном военном положении из-за угрозы военной эскалации со стороны России.
 
Новости дня
Новости
 
Без COVID-19: больница скорой помощи в Минске возвращается к обычной работе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

28.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
29.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика