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«Путину не составит труда захватить Беларусь, отодвинув Лукашенко» — украинский генерал оценил ситуацию в регионе
29.05.2020 20:52 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Украина находится в сложном военном положении из-за угрозы военной эскалации со стороны России.
Источник фото: "Ваяр"
Об этом заявил украинский генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко. По его словам, Украина окружена с трех сторон: со стороны России, со стороны Крыма и со стороны Беларуси.
«Пока Беларусь – суверенное государство, но Путину не составит труда захватить эту страну, не останавливаясь, просто отодвинув Лукашенко в сторону», – сказал он в интервью
По его словам, в случае удара российских войск со стороны Беларуси у Украины «сил на все это не хватит», «долго вести боевые действия на трех направлениях не получится».
Генерал отметил, что весной 2020 года Россия планировала новую военную агрессию против Украины, но этому помешал коронавирус.
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«Путину не составит труда захватить Беларусь, отодвинув Лукашенко» — украинский генерал оценил ситуацию в регионе
Украина находится в сложном военном положении из-за угрозы военной эскалации со стороны России.
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