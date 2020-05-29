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Из парадного: Путин объявил 24 июня выходным

29.05.2020 21:56 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент России Владимир Путин объявил 24 июня — день парадов Победы — выходным с сохранением за работниками заработной платы. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Фото: Алексей Никольский / ТАСС

В указе главы государства говорится, что парад в Москве и других городах России начнет в 10 часов утра, на 22 часа запланирован артиллерийский салют. Отдельно Путин поручил Минобороны определить места проведения военных парадов и артиллерийского салюта.


9 мая парад не состоялся из-за эпидемиологической ситуации в стране в связи с распространением нового коронавируса. Вместо обычных парадов в российских городах прошли авиационные. Помимо этого, состоялись несколько дистанционных и онлайн-акций, также были проведены традиционные для Дня Победы салюты. Позднее глава государства заявил, что парад Победы пройдет 24 июня.
 
 
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Президент России Владимир Путин объявил 24 июня — день парадов Победы — выходным с сохранением за работниками заработной платы. Об этом сообщается на сайте...
 
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