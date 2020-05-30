Владельцы клубов НБА планируют утвердить рестарт сезона в Орландо с 20-22 командами

Источник материала: Tribuna.com

Ожидается, что Совет управляющих НБА утвердит рекомендации комиссионера лиги Адама Сильвера возобновить сезон-2019/20 в Орландо с участием 20-22 команд, сообщает ESPN.com.

В начале следующей недели планируется голосование по поводу наиболее подходящего формата рестарта сезона, который был приостановлен 11 марта из-за пандемии коронавируса .

В пятницу Сильвер и Совет управляющих в ходе телеконференции обсудили предложение по определению последних мест в плей-офф. Согласно рекомендованному формату, шесть команд, которые на данный момент отстают от 8-го места в конференции не более чем на 6 игр, примут участие в концовке регулярного чемпионата, а затем в турнире за попадание в плей-офф.

Такими командами являются «Портленд» (в 3,5 игры от зоны плей-офф), «Новый Орлеан» (3,5), «Сакраменто» (3,5), «Сан-Антонио» (4), «Финикс» (6) на Западе и «Вашингтон» (5,5) на Востоке.

Совет управляющих поддержал формат с 22 командами, но также рассматривают вариант с 20 командами.

Согласно сообщению The Ringer, 16 команд, находящиеся сейчас в зоне плей-офф, а также шесть вышеназванных команд проведут по восемь матчей каждая, после чего состоится турнир, который определит 8-е места в каждой конференции.

Также во время телеконференции с Советом управляющих лиги Адам Сильвер сообщил, что рассчитывает возобновить сезон 31 июля.