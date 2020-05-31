«Энергетик-БГУ» без Яхшибоева на последних секундах упустил победу над «Витебском»

Источник материала: Tut.by

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31 мая проходят игры 11-го тура чемпионата Беларуси по футболу . В Молодечно «Энергетик-БГУ» и «Витебск» выдали веселый матч, забив на двоих шесть голов. «Студенты», которые играли без Джасурбека Яхшибоева, а второй тайм играли вдесятером, на последних секундах упустили победу.

Вчера в Минске «Шахтер» с минимальным счетом обыграл столичное «Динамо». У команды в пяти последних матчах лишь одна победа.

В пятницу «автозаводцы» добыли волевую победу над аутсайдером и своими соседями из Смолевичей. Команда Юрия Пунтуса продолжает бодро преследовать лидера.

В этом туре в «вышку» вернется «Минск», который был на карантине из-за коронавируса и пропускал две игры. К столичной команде приедет «Слуцк», который подрастерял стартовый запал. Вполне возможно, что «сахарные» смогут наконец добыть победу, ведь минская команда явно потеряла тонус.



БАТЭ не остановить! Команда за пять дней два раза обыграла чемпиона из Бреста. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В Бресте состоится дерби, «Рух» примет местное «Динамо», дела у которого идут в последние недели совсем плохо.

Напомним, чемпион вначале проиграл в гостях «Энергетику-БГУ». Затем был бит у себя дома БАТЭ, а на закуску проиграл борисовчанам же в финале Кубка Беларуси, пропустив единственный гол на 121-й минуте! Тут впору развалиться и начать думать о будущем сезоне и квалификации Лиги чемпионов в этом.

А еще «Рух» идет выше по дистанции, пусть и всего на одно очко. Одним словом, брестчанам 31 мая будет весело. Их ждет дерби и пикет жены блогера Сергея Тихановского.





31 мая увидим еще три игры:

«Энергетик-БГУ» — ФК «Витебск» — 3:3

Молодечно. 31 мая. Городской стадион.

Судьи: А. Василевич, А. Полуянов (оба — Мозырь), Д. Емельянчиков (Гомель).

«Энергетик-БГУ»: Лесько — Свирепа, Шкурдюк, Мирошников — Носко (к) — Гирс, Умаров (Мусаханян, 60), Тве, Мавату — Юдчиц, Бакич (Атеменг, 77).

ФК «Витебск»: Гущенко — Гуренко (Васильев, 74), Скитов (к), Чалов, Ж. Сезар, Назаренко — Матвеенко, Каленчук, Волков, Диего Сантос (Ксенофонтов, 79) — Николаеску.

Голы: 0:1 — Диего Сантос (8). 1:1 — Бакич (32). 2:1 — Умаров (39). 2:2 — Николаеску (41, с пенальти). 3:2 — Тве (43). 3:3 — Сезар (94).

Предупреждения: Матвеенко (9), Скитов (28), Николаеску (71), Мавату (76).

Удаление: Юдчиц (56, Энергетик-БГУ).

Будет дополнено.

БАТЭ — «Ислочь» — 0:0

Матч начался.

«Рух» — «Динамо-Брест», 20.00.

В первый день лета тур завершится в Минске:

ФК «Минск» — ФК «Слуцк», 18.00.

Положение в чемпионате прямо сейчас:

Команда Матчи Очки БАТЭ 10 22 «Энергетик-БГУ» 11 22 «Торпедо-БелАЗ» 11 21 «Шахтер» 11 21 ФК «Слуцк» 10 17 «Ислочь» 10 15 «Славия» 10 15 «Рух» 10 14 «Неман» 10 14 ФК «Витебск» 11 14 «Динамо» (Брест) 10 13 «Динамо» (Минск) 11 13 ФК «Городея» 11 12 ФК «Минск» 8 10 ФК «Смолевичи» 10 4 «Белшина» 11 3

Подробная таблица чемпионата Беларуси по футболу

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