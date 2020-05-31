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«Энергетик-БГУ» без Яхшибоева на последних секундах упустил победу над «Витебском»
31.05.2020 18:04 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
31 мая проходят игры 11-го тура
Вчера в Минске «Шахтер» с минимальным счетом обыграл столичное «Динамо». У команды в пяти последних матчах лишь одна победа.
В пятницу
В этом туре в «вышку» вернется «Минск», который был на карантине из-за коронавируса и пропускал две игры. К столичной команде приедет «Слуцк», который подрастерял стартовый запал. Вполне возможно, что «сахарные» смогут наконец добыть победу, ведь минская команда явно потеряла тонус.
В Бресте состоится дерби, «Рух» примет местное «Динамо», дела у которого идут в последние недели совсем плохо.
Напомним, чемпион вначале проиграл в гостях «Энергетику-БГУ». Затем был бит у себя дома БАТЭ, а на закуску проиграл борисовчанам же в финале Кубка Беларуси, пропустив единственный гол на 121-й минуте! Тут впору развалиться и начать думать о будущем сезоне и квалификации Лиги чемпионов в этом.
А еще «Рух» идет выше по дистанции, пусть и всего на одно очко. Одним словом, брестчанам 31 мая будет весело. Их ждет дерби и пикет жены блогера Сергея Тихановского.
31 мая увидим еще три игры:
«Энергетик-БГУ» — ФК «Витебск» — 3:3
Молодечно. 31 мая. Городской стадион.
Судьи: А. Василевич, А. Полуянов (оба — Мозырь), Д. Емельянчиков (Гомель).
«Энергетик-БГУ»: Лесько — Свирепа, Шкурдюк, Мирошников — Носко (к) — Гирс, Умаров (Мусаханян, 60), Тве, Мавату — Юдчиц, Бакич (Атеменг, 77).
ФК «Витебск»: Гущенко — Гуренко (Васильев, 74), Скитов (к), Чалов, Ж. Сезар, Назаренко — Матвеенко, Каленчук, Волков, Диего Сантос (Ксенофонтов, 79) — Николаеску.
Голы: 0:1 — Диего Сантос (8). 1:1 — Бакич (32). 2:1 — Умаров (39). 2:2 — Николаеску (41, с пенальти). 3:2 — Тве (43). 3:3 — Сезар (94).
Предупреждения: Матвеенко (9), Скитов (28), Николаеску (71), Мавату (76).
Удаление: Юдчиц (56, Энергетик-БГУ).
Будет дополнено.
БАТЭ — «Ислочь» — 0:0
Матч начался.
«Рух» — «Динамо-Брест», 20.00.
В первый день лета тур завершится в Минске:
ФК «Минск» — ФК «Слуцк», 18.00.
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31 мая тремя матчами продолжился 11-й тур чемпионата Беларуси по футболу.
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