Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси на 31 мая выздоровели и выписаны 18 тысяч 514 человек с подтвержденным ранее диагнозом COVID-19 В Беларуси на 31 мая выздоровели и выписаны 18 тысяч 514 человек, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Зарегистрированы 42 тысячи 556 человек с положительным...

В Беларуси на 31 мая выздоровели и выписаны 18 тысяч 514 человек, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.Зарегистрированы 42 тысячи 556 человек с положительным тестом на вирус. Всего проведено больше 541 тысячи тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 235 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.