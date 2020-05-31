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В Беларуси на 31 мая выздоровели и выписаны 18 тысяч 514 человек с подтвержденным ранее диагнозом COVID-19
31.05.2020 22:52 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTВ Беларуси на 31 мая выздоровели и выписаны 18 тысяч 514 человек, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Зарегистрированы 42 тысячи 556 человек с положительным тестом на вирус. Всего проведено больше 541 тысячи тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 235 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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В Беларуси на 31 мая выздоровели и выписаны 18 тысяч 514 человек с подтвержденным ранее диагнозом COVID-19
В Беларуси на 31 мая выздоровели и выписаны 18 тысяч 514 человек, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Зарегистрированы 42 тысячи 556 человек с положительным...
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