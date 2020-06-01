На дорогах Гродненской области порядка 30 стоянок для отдыха и питания водителей, заправки транспортных средств во время транзитных перевозок

Источник материала: Вороновская газета





Их дополнительное количество появилось после уточнения правительством страны правил транзитных перевозок в условиях коронавирусной инфекции. Постановление Совета Министров №321 вступило в силу 30 мая 2020 года. Данный перечень в Беларуси расширен более чем на 40 остановочных пунктов. Транзитные водители, как и прежде, обязаны покинуть территорию Беларуси по кратчайшему маршруту не позже, чем на следующий день после въезда. Исключениями могут считаться получение спецразрешений на перевозку опасных грузов, а также в случае аварии или поломки большегрузов.





На территории Гродненщины для таких стоянок определено три десятка АЗС «Беларуснефти», «Лукойла», «Белгазпромнефти». Они расположены на международных автомагистралях и дорогах республиканского значения, которые принимают потоки международных автоперевозчиков от погранпереходов на границах Польши и Литвы. Это автозаправочные станции с полным сервисом обслуживания на автомагистралях М6 Минск–Гродно–граница Республики Польша (Брузги), М7 Минск–Ошмяны–граница Литвы, М11 Слоним–Лида–граница Литвы, а также на республиканских дорогах Р-99, Р-52, Р-45 и Р-42.





Ужесточаются правила для международных автоперевозчиков. Во время остановки транзитные водители не должны покидать территорию специально выделенных стоянок для отдыха и питания, заправки автомобилей. Водителям международных фур Государственный таможенный комитет и Транспортная инспекция сейчас вручают требования о соблюдении введенных из-за COVID-19 правил, а также карты дорог и разрешенных стоянок на русском и английском языках.

Николай ШЛЫК

Фото: из архива «ГП»

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