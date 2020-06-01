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На дорогах Гродненской области порядка 30 стоянок для отдыха и питания водителей, заправки транспортных средств во время транзитных перевозок
01.06.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Их дополнительное количество появилось после уточнения правительством страны правил транзитных перевозок в условиях коронавирусной инфекции. Постановление Совета Министров №321 вступило в силу 30 мая 2020 года. Данный перечень в Беларуси расширен более чем на 40 остановочных пунктов. Транзитные водители, как и прежде, обязаны покинуть территорию Беларуси по кратчайшему маршруту не позже, чем на следующий день после въезда. Исключениями могут считаться получение спецразрешений на перевозку опасных грузов, а также в случае аварии или поломки большегрузов.
На территории Гродненщины для таких стоянок определено три десятка
Ужесточаются правила для международных автоперевозчиков. Во время остановки транзитные водители не должны покидать территорию специально выделенных стоянок для отдыха и питания, заправки автомобилей. Водителям международных фур Государственный таможенный комитет и Транспортная инспекция сейчас вручают требования о соблюдении введенных из-за COVID-19 правил, а также карты дорог и разрешенных стоянок на русском и английском языках.
Николай ШЛЫК
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На дорогах Гродненской области порядка 30 стоянок для отдыха и питания водителей, заправки транспортных средств во время транзитных перевозок
Их дополнительное количество появилось после уточнения правительством страны правил транзитных перевозок в условиях коронавирусной инфекции. Постановление...
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