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ВОЗ: большинство пациентов, перенесших COVID-19, восстанавливаются полностью
01.06.2020 22:26 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Большинство людей, заразившихся COVID-19 и переболевших вызванными ей заболеваниями, полностью восстанавливаются. Такое мнение озвучила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове,
Эксперт отметила, что после заражения коронавирусом нового типа уже выздоровели миллионы пациентов и организация отслеживает их состояние.
«На данный момент мы знаем, что большинство выздоровевших восстановились полностью, без последствий», – заявила эксперт, добавив, что период восстановления у тех пациентов, которые перенесли пневмонию или токсический шок, займет больше времени.
Мария ван Керкхове также выразила надежду на то, что позже организация сможет предоставить более систематизированные и подробные данные.
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Большинство людей, заразившихся COVID-19 и переболевших вызванными ей заболеваниями, полностью восстанавливаются. Такое мнение озвучила эксперт Всемирной...
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