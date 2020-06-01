ВОЗ: большинство пациентов, перенесших COVID-19, восстанавливаются полностью

Источник материала: ОНТ

Большинство людей, заразившихся COVID-19 и переболевших вызванными ей заболеваниями, полностью восстанавливаются. Такое мнение озвучила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове, сообщает ТАСС.

Эксперт отметила, что после заражения коронавирусом нового типа уже выздоровели миллионы пациентов и организация отслеживает их состояние.

«На данный момент мы знаем, что большинство выздоровевших восстановились полностью, без последствий», – заявила эксперт, добавив, что период восстановления у тех пациентов, которые перенесли пневмонию или токсический шок, займет больше времени.

Мария ван Керкхове также выразила надежду на то, что позже организация сможет предоставить более систематизированные и подробные данные.

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