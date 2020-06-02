Выборы, затмившие COVID-19, парад, большой футбол и гражданский активизм. Лучшие фото мая

Источник материала: Tut.by

Неожиданно холодный май взбодрил белорусов не только температурными рекордами, но и состоявшимся вопреки предупреждениям ВОЗ парадом 9 мая, и стартовавшей с места в карьер президентской кампанией — 2020. Вряд ли самые дальновидные политологи допускали массовые пикеты по сбору подписей в Минске и областных центрах, высокую активность белорусов и даже задержания участников электорального процесса еще на этапе сбора подписей за выдвижение кандидатов.

БАТЭ стал обладателем Кубка Беларуси по футболу, в Минске заработали карусели и фонтаны, регионы сдают плазму крови, строят церкви и отстаивают свои святыни.

Маски никуда не делись, как и угроза COVID-19, но, похоже, возможность снять что-то, кроме маски, воодушевила многих из нас. Май был холодным, но интересным. Давайте вспомним его самые яркие моменты.



Блогер Сергей Тихановский выступает на пикете по сбору подписей на Комаровском рынке в Минске 24 мая 2020 года. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY Весь материал



89-летний Николай Алексеевич Захарченко демонстрирует завидную физическую форму в свои годы. Во время войны он был узником в лагере смерти «Озаричи». 9 Мая всегда ходил благодарить ветеранов за победу. На парад приглашали и в этом году. Но из-за угрозы коронавируса Николай Алексеевич встречает День Победы дома, в кругу семьи. 9 мая 2020 года. Минск, Беларусь Весь материал



Самолеты пролетают мимо «дома Чижа» во время репетиции воздушного парада ко Дню Победы 7 мая 2020 года в Минске. Из-за нелетной погоды репетиция авиации несколько раз переносилась. Фото: Сергей Балай, TUT.BY Весь материал



Пожилая участница Парада Победы в защитной маске ожидает начала шествия на трибуне у музея Великой Отечественной войны в Минске, 9 мая 2020 года. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY Весь материал



Военный пенсионер Геннадий Шевко построил в родной деревне церковь, чтобы хоть как-то остановить ее вымирание. Деревня Беседки, в которой когда-то насчитывалась чуть ли ни тысяча жителей, теперь пытается совсем умереть — но Геннадий пока не дает. 3 мая 2020 года. Деревня Беседки, Гомельская область, Беларусь. Фото: Сергей Комков, TUT.BY Весь материал



Участники инициативной группы по сбору подписей за выдвижение кандидатом в президенты Валерия Цепкало несут стенд с портретом своего претендента незадолго до начала пикета в Гродно, 31 мая 2020 года. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY Весь материал



Мальчик в защитной маске и пилотке пришел с родителями на генеральную репетицию парада, которая прошла в Минске вечером 8 мая 2020 года. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY Весь материал



Мужчина на скутере проезжает по площади Победы в Минске с флагом ВМФ СССР 9 мая 2020 года. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY Весь материал



Приговоренный к смертной казни 19-летний Станислав Костев, совершивший жестокое убийство учительницы в Черикове вместе со своим братом Ильей, ожидает рассмотрения своей жалобы в Верховный суд. Приговор оставили без изменений, и теперь помиловать братьев может только президент. 22 мая 2020 года. Минск, Беларусь. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY Весь материал



Татуировка в виде «скорой» на руке фельдшера-неформала из Гродно. Большинство поклонников знают его как Федора, благодаря его профилю в instsgram. В своем профиле он честно пишет о работе на скорой, своих увлечениях и татуировках. 27 мая 2020 года. Гродно, Беларусь. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY Весь материал



Ирина уже 11 лет находится в изоляции. В аварии она получила травмы, несовместимые с жизнью. Случилось чудо, она выжила. Ей было 18 лет. За девушкой ухаживает мама и специалисты детского хосписа. Вместе с психологом Ира выбирает наряд, в котором поедет на экскурсию в Минск. 17 мая 2020 года. Агрогородок Дзержинский, Минская область, Беларусь. Фото: Ксения Голубович, TUT.BY Весь материал



Очередь желающих подписаться за независимых претендентов на пост президента Беларуси выстроилась более чем на 500 метров 24 мая 2020 года на Комаровском рынке в Минске. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY Весь материал



Претендент на пост президента Беларуси Виктор Бабарико надевает защитную маску после пресс-конференции, которая состоялась 20 мая 2020 года в Минске. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY Весь материал



Болельщик футбольного клуба БАТЭ зашел на трибуну фанатов брестского «Динамо», чтобы доказать, что его команда самая лучшая, на финальном матче Кубка Беларуси по футболу, который прошел на столичном стадионе «Динамо» 24 мая 2020 года. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY Весь материал



Ольга Николаевна, внучка Василия Коржа, госслужащая, ее дочь Василина, а также праправнучки Василия Захаровича Диана и Ольга, позируют на фоне улицы, названной в честь легендарного партизанского командира. Минск, Беларусь, 9 мая 2020 года. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY Весь материал



Дети играют в струях фонтана на улице Пулихова, заработавшего после большой реконструкции, которая обошлась в 2,8 миллиона рублей. Особенность фонтана — вечерняя подсветка водяных струй. 8 мая 2020 года. Минск, Беларусь. Фото: Олег Киндар, TUT.BY Весь материал



Претендент на пост президента Беларуси, музыкант и татуировщик Александр Григорьевич Тоболич позирует на фоне своего баннера во время пикета по сбору подписей, который прошел в Гродно 31 мая 2020 года. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY Весь материал



Прихожанка церкви в деревне Дубровка, Добрушского района Гомельской области, демонстрирует фото иконы Божьей Матери Скоропослушницы. Дорогую сельчанам святыню перевезли в Гомельскую епархию после того, как ее попытались украсть. Местные жители недовольны решением епархиального начальства, ведь много лет икона была покровительницей всех жителей деревни. 24 мая 2020 года. Деревня Дубровка, Гомельская область, Беларусь. Фото: Сергей Комков, TUT.BY Весь материал



Продавщица на продовольственном рынке в Сморгони встречает покупателей в защитной маске. В конце апреля заразившихся коронавирусом в городе было 42 человека, а в конце мая появилась информация, что на БелАЭС в Островце, который рядом со Сморгонью, больше ста случаев заражения. 28 мая 2020 года. Сморгонь, Гродненская область, Беларусь. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY Весь материал



Девушка катается на карусели в день открытия сезона аттракционов в столичном парке Горького 15 мая 2020 года. Открыть сезон планировали еще 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса карусели запустили спустя месяц. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY Весь материал



Перенесшая COVID-19 жительница Гродно сдает плазму крови, чтобы попытаться помочь выздороветь другим заболевшим. В Гродно еще в середине мая плазму с антителами сдали 14 жителей города. 19 мая 2020 года. Гродно, Беларусь. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY Весь материал