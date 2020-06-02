Минск снижает налоги и аренду для бизнеса

В столице утвержден
перечень видов экономической деятельности
наиболее подверженных воздействию
эпидемиологической ситуации и нуждающихся
в поддержке. На поддержку могут
рассчитывать юридические лица и
индивидуальные предприниматели, основной
вид деятельности которых: ▪Транспортная,
почтовая и курьерская деятельность,
складирование. Здесь преференции
распространяются на пассажирские
перевозки, терминалы, услуги автомобильных
стоянок, транспортную обработку грузов,
складирование и хранение, а также на
весь транспорт за исключением такси.
▪️Услуги по временному проживанию
и питанию. Льготы получат гостиницы,
базы отдыха, хостелы. Исключение -
кафе, рестораны, бары и пр. ▪️Деятельность
в сфере административных и вспомогательных
услуг. Помощь окажут тем, кто занимается
туризмом, организацией конференций и
выставок, сдает в аренду и лизинг
развлекательное и спортивное оборудования.
Исключение - аренда и лизинг
автомобилей. ▪️Образование.
Поддержка распространяется только на
дошкольное образование и деятельность
школ подготовки и переподготовки
водителей транспортных средств. ▪️Творчество,
спорт, развлечения и отдых. Преференции
затронут широкий перечень видов
деятельности в области культуры,
искусства, развлечений, отдыха и спорта
за исключением организации азартных
игр и лотерей. ▪️Предоставление
таких услуг, как: ремонт обуви,
мебели, одежды, стирка, химчистка,
парикмахерские и косметические услуги,
ремонт компьютеров, ноутбуков, принтеров
и электронной бытовой техники, бытовой
электрической и садовой техники за
исключением услуг по организации похорон
и предоставление связанных с ними
услуг. Как сказано в сообщении,
эта мера позволит субъектам хозяйствования
продолжить стабильную работу, сохранить
рабочие места, своевременно выплачивать
заработную плату.
Источник: Myfin.by
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