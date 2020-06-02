Минск снижает налоги и аренду для бизнеса

Источник материала: Myfin

В столице утвержден перечень видов экономической деятельности наиболее подверженных воздействию эпидемиологической ситуации и нуждающихся в поддержке.

На поддержку могут рассчитывать юридические лица и индивидуальные предприниматели , основной вид деятельности которых:

▪Транспортная, почтовая и курьерская деятельность, складирование.

Здесь преференции распространяются на пассажирские перевозки, терминалы, услуги автомобильных стоянок, транспортную обработку грузов, складирование и хранение, а также на весь транспорт за исключением такси.

▪️Услуги по временному проживанию и питанию. Льготы получат гостиницы, базы отдыха, хостелы. Исключение - кафе, рестораны, бары и пр.

▪️Деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг. Помощь окажут тем, кто занимается туризмом, организацией конференций и выставок, сдает в аренду и лизинг развлекательное и спортивное оборудования. Исключение - аренда и лизинг автомобилей.

▪️Образование. Поддержка распространяется только на дошкольное образование и деятельность школ подготовки и переподготовки водителей транспортных средств.

▪️Творчество, спорт, развлечения и отдых. Преференции затронут широкий перечень видов деятельности в области культуры, искусства, развлечений, отдыха и спорта за исключением организации азартных игр и лотерей.

▪️Предоставление таких услуг, как:

ремонт обуви, мебели, одежды, стирка, химчистка, парикмахерские и косметические услуги, ремонт компьютеров, ноутбуков, принтеров и электронной бытовой техники, бытовой электрической и садовой техники за исключением услуг по организации похорон и предоставление связанных с ними услуг.

Как сказано в сообщении, эта мера позволит субъектам хозяйствования продолжить стабильную работу, сохранить рабочие места, своевременно выплачивать заработную плату .