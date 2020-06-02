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Минск снижает налоги и аренду для бизнеса

02.06.2020 11:32 — Новости о Коронавирусе | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Минск, фото: Myfin.by

В столице утвержден перечень видов экономической деятельности наиболее подверженных воздействию эпидемиологической ситуации и нуждающихся в поддержке.
На поддержку могут рассчитывать юридические лица и индивидуальные предприниматели, основной вид деятельности которых:
Транспортная, почтовая и курьерская деятельность, складирование.
Здесь преференции распространяются на пассажирские перевозки, терминалы, услуги автомобильных стоянок, транспортную обработку грузов, складирование и хранение, а также на весь транспорт за исключением такси.
▪️Услуги по временному проживанию и питанию. Льготы получат гостиницы, базы отдыха, хостелы. Исключение - кафе, рестораны, бары и пр.
▪️Деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг. Помощь окажут тем, кто занимается туризмом, организацией конференций и выставок, сдает в аренду и лизинг развлекательное и спортивное оборудования. Исключение - аренда и лизинг автомобилей.
▪️Образование. Поддержка распространяется только на дошкольное образование и деятельность школ подготовки и переподготовки водителей транспортных средств.
▪️Творчество, спорт, развлечения и отдых. Преференции затронут широкий перечень видов деятельности в области культуры, искусства, развлечений, отдыха и спорта за исключением организации азартных игр и лотерей.
▪️Предоставление таких услуг, как:
ремонт обуви, мебели, одежды, стирка, химчистка, парикмахерские и косметические услуги, ремонт компьютеров, ноутбуков, принтеров и электронной бытовой техники, бытовой электрической и садовой техники за исключением услуг по организации похорон и предоставление связанных с ними услуг.
Как сказано в сообщении, эта мера позволит субъектам хозяйствования продолжить стабильную работу, сохранить рабочие места, своевременно выплачивать заработную плату.

Источник: Myfin.by
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Теги: Минск
 
 
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Бизнес в столице получит поддержку в рамках реализации указа президента О поддержке экономики . Для субъектов хозяйствования арендную плату за землю, налог на...
 
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