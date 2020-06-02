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Анатолий Сивак рассказал, нужна ли Минску новая отдельная инфекционная больница

02.06.2020 17:26 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Долгиновском тракте хотят построить многофункциональную клиническую больницу с возможностью переоборудовать ее в инфекционную — в случае необходимости. Этот вопрос мэр Минска сегодня обсуждал с Александром Лукашенко, сообщает газета «Звязда».


Один из корпусов городской клинической инфекционной больницы Минска. Фото: gkib.by

— Что будем делать: строить, не строить? — задался вопросом Александр Лукашенко. — Может быть, переформатируем как-то в общем систему охраны здоровья, чтобы не строить. Ясно, что сегодня не построим, сегодня не до этого. Тем не менее перспективу должны видеть.

Сейчас подразделения инфекционной больницы мощностью 210 коек во время подъема заболеваемости не обеспечивают нужду Минска в стационарной помощи пациентам.

Анатолий Сивак видит выход в возвращении к идее построить больницу на Долгиновском тракте — проектные работы вели до 2013 года.

— На улице Кропоткина есть инфекционная больница, она достаточно старая. Когда столкнулись с этой бедой, с коронавирусом, мы увидели, что в чистом виде больного с инфекцией, как правило, нет. Это человек, у которого есть или сердечно-сосудистые проблемы, или, может, какие-то хирургические, или онкологическая проблема. И его завезти в инфекционную больницу, где профиль — только инфекция, сложно. Необходимо завезти в специализированную определенную. И в этом случае мы приходим к мнению, что нам нужно такую больницу современную построить, которая, когда понадобится, сможет в целом переходить на профиль инфицированных, — объясняет мэр Минска.

В рамках будущей разработки ПДП территории от МКАД до 3-го кольца вдоль Долгиновского тракта (ориентировочно 1500 га) есть возможность предусмотреть размещение многопрофильной больницы. С отдельным инфекционным корпусом и возможностью оперативного перепрофилирования всей клиники в инфекционный стационар — в случае необходимости.

Александр Лукашенко поддержал дальнейшую проработку этого проекта, отмечает «Звязда».

 
Теги: Минск
 
 
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На Долгиновском тракте хотят построить многофункциональную клиническую больницу с возможностью переоборудовать ее в инфекционную - в случае необходимости.
 
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