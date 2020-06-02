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Гуманитарная помощь из Китая
02.06.2020 19:22 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTСамолет Минобороны Ил-76 с гуманитарной помощью из Китая приземлился сегодня в Национальном аэропорту Минск. Это уже четвертая помощь от правительства КНР. На этот раз на борту 22 тонны груза медицинского назначения. Это средства индивидуальной защиты, а также 100 кислородных концентратов. Часть партии закупило представительство ЮНИСЭФ в Беларуси, а также одна из частных компаний. Доставкой и разгрузкой уже по традиции занимаются военные и МЧС. В дальнейшем гуманитарную помощь распределят между медучреждениями.
Сегодня анонсировали, что нынешний груз был не последним. В аэропорту побывал и наш корреспондент Александр Камович.
Спустя 18 часов полета, белорусский военный борт Ил-76 - на белорусской земле. Несмотря на погодные условия, сильный ветер и дождь, полет прошел по плану. Гуманитарный груз из Китая доставлен силами военных летчиков и МЧС Беларуси. Маршрут до Пекина, как и задача для этого тандема, не новы.
Маршрут пролегает через российский Новосибирск, где самолет делает дозаправку - по договоренности оборонных министерств наших стран авиационное топливо идет во взаимозачет. Уже погрузкой и разгрузкой занимаются спасатели. Формировали помощь с учетом потребностей нашей страны. В состав нынешнего груза вошли средства индивидуальной защиты, медицинское оборудование. Общий вес - 22 тонны. Часть груза оплатило представительство ЮНИСЭФ в Беларуси и частная фирма.
Курсанты Университета гражданской защиты перегружают доставленные медикаменты в автотранспорт МЧС, после чего их развезут на склады Минздрава. Помощь распределят в самые нуждающиеся регионы.
Борис Андросюк, заместитель Министра здравоохранения Беларуси: "Конечно, приоритеты будут отдаваться тем регионам, которые сейчас наиболее напряженно ведут борьбу с инфекцией. На сегодняшний день к нам прилетают средства защиты, 100 кислородных концентраторов. Хочется поблагодарить и ЮНИСЭФ, и Wargaming, которые в очередной раз подставили плечо. Спасибо огромное".
В конце января, в разгар эпидемии коронавируса в КНР, наша страна отправила туда два самолета с помощью - лекарствами, масками, халатами, перчатками и средства дезинфекции. Уже ответные рейсы из Китая доставили более 100 тонн гуманитарной помощи в нашу страну.
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Самолет Минобороны Ил-76 с гуманитарной помощью из Китая приземлился сегодня в Национальном аэропорту Минск. Это уже четвертая помощь от правительства КНР. На этот...
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