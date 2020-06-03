Прогноз по смертям, льготная растаможка, судьба конкурентов Лукашенко и успехи экономики - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Ну что, чем займемся этим летом? Мало того, что пандемия существенно влияет на наши планы, так еще и погода совсем не радует. Но даже в такой ситуации мы придумали целых восемь вариантов занятий на это лето. Выбирайте, а мы напомним о важных событиях вторника.

О ВЫБОРАХ

29 мая на пикете в Гродно был задержан Сергей Тихановский и еще несколько человек. В результате было возбуждено уголовное дело о насилии в отношении сотрудников милиции : по нему задержаны девять человек, у четверых из них прошли обыски . Кстати, в Гродно пропала одна из машин команды Тихановского, владелец заявил об угоне . Девушка одного из задержанных на пикете в Гродно говорит, что парень оказался в эпицентре событий случайно , ведь пара стояла вдалеке от происходящего. Теперь парень проходит как подозреваемый по уголовному делу. Раз уж заговорили о задержаниях, держите памятку о том, что делать в такой ситуации, какие права есть у вас в этот момент . О задержаниях активистов уже высказались ОБСЕ и Европарламент. Тем временем президент Александр Лукашенко потребовал от мэра Минска вместе с милицией навести полный порядок в столице .

: по нему задержаны девять человек, у четверых из них . Кстати, в Гродно команды Тихановского, владелец . Девушка одного из задержанных на пикете в Гродно говорит, что парень , ведь пара стояла вдалеке от происходящего. Теперь парень по уголовному делу. Раз уж заговорили о задержаниях, держите о том, что делать в такой ситуации, . О задержаниях активистов уже ОБСЕ и Европарламент. Тем временем президент Александр Лукашенко от мэра Минска вместе с милицией навести . Выборы этого года будут шестыми для действующего президента Беларуси Александра Лукашенко. За это время у него было более 20 конкурентов. А как сложилась их судьба?





Белорусы давно привыкли: в предвыборной гонке участвует действующий президент, провластный кандидат и оппозиция. Но в этом году на первый план вышли те, о ком еще совсем недавно ничего не знали. Поговорили о сложившейся ситуации с экспертами.

САМОЕ ВАЖНОЕ

В Беларуси , по данным на 2 июня, 44 255 случаев COVID-19 (+ 852 новых случая за сутки), выздоровели и выписаны 19 195 пациентов (+ 419 за сутки), умерли 243 пациента (+ 3 за сутки). Мы еще не отошли от первой волны коронавируса, как ученые уже во всех красках описывают возможные сценарии развития второй волны . Всемирный банк выделяет Беларуси 90 млн евро на борьбу с пандемией. Специалисты ВБ составили свой прогноз по числу жертв коронавируса в нашей стране, если вообще не принимать никаких мер. Цифры пугают .

, по данным на 2 июня, (+ 852 новых случая за сутки), выздоровели и выписаны 19 195 пациентов (+ 419 за сутки), умерли 243 пациента (+ 3 за сутки). Мы еще не отошли от первой волны коронавируса, как ученые уже во всех красках возможные сценарии развития . Всемирный банк выделяет Беларуси 90 млн евро на борьбу с пандемией. Специалисты ВБ составили свой коронавируса в нашей стране, если вообще не принимать никаких мер. Цифры . Теперь при легкой или бессимптомной форме COVID-19 больничный закрывают на 21-й день, два отрицательных результата мазка при этом не требуются. Не все понимают, в какой момент перестают быть заразными для других людей. Объясняем, как работает новая схема. А еще рассказываем , как сейчас должны ставить диагноз COVID-19 , если есть симптомы и на КТ — вирусная пневмония. Кстати, а вы знаете симптомы пневмонии ? Проверьте себя . Столько вопросов поднимает эта пандемия, в том числе и оплаты труда медиков. Кому положены надбавки за COVID-19, а кому — нет?

на 21-й день, два отрицательных результата мазка при этом не требуются. Не все понимают, в какой момент перестают быть заразными для других людей. Объясняем, новая схема. А еще , как сейчас , если есть симптомы и на КТ — вирусная пневмония. Кстати, а вы знаете ? . Столько вопросов поднимает эта пандемия, в том числе и оплаты труда медиков. за COVID-19, а кому — нет? В Витебске простились с врачом Владимиром Куницким . Закрытый гроб привезли прямо к медуниверситету, где мужчина работал завкафедрой оториноларингологии. В инфекционную больницу он попал в конце прошлой недели, а 31 мая Владимира Сергеевича не стало.

. Закрытый гроб прямо к медуниверситету, где мужчина работал завкафедрой оториноларингологии. В инфекционную больницу он попал в конце прошлой недели, а 31 мая Владимира Сергеевича не стало. Год выборов — время подведения итогов. Давайте возьмем экономику . Например, в 1999 году 46% населения жили за чертой бедности, сейчас всего 4,7%. Но что мы увидим, если копнем чуть глубже ?

. Например, в 1999 году 46% населения жили за чертой бедности, сейчас всего 4,7%. Но что мы увидим, ? Первые станции новой ветки метро должны были открыть 3 июля. Но вчера мэр Минска заявил, что могут не успеть закончить работы . Об этом Анатолий Сивак рассказал на встрече с президентом: еще обсудили строительство многофункциональной клинической больницы и исторического музея в самом центре Минска.

В Беларуси расширили список граждан, которые могут пригнать машину из Европы по льготной растаможке. Ранее такая возможность была предоставлена для инвалидов I или II группы, родителей (усыновителей, удочерителей) в многодетных семьях.

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

Во дворе одного столичного дома появился необычный камень. На нем надпись: «24 июня 1941 г. 146 чел.», рядом схематично нарисован самолет, он бомбит Минск. Кто же поставил этот памятник?





Помните, как работники «Витебскмясомолпрома» несколько раз просили президента освободить их руководителя ? Начался суд. Валерий Касперович рассказал , как работает предприятие, и объяснил, почему обвинение его в коррупции — безосновательно. Судебное заседание по еще одному нашумевшему делу прошло на Могилевщине: апелляционную жалобу бобруйского пенсионера Александра Коваленко, обвиняемого в торговле наркотиками, оставили без удовлетворения .

? Начался суд. Валерий Касперович , как работает предприятие, и объяснил, почему обвинение его в коррупции — безосновательно. Судебное заседание по еще одному нашумевшему делу прошло на Могилевщине: апелляционную жалобу Александра Коваленко, обвиняемого в торговле наркотиками, . Если вы не слышали про телеграм-канал «отчислено» , то вы, скорее всего, не студент. На сегодняшний день сообщество объединяет около четверти от всех студентов страны. Поговорили с ребятами , которые создали канал (кстати, они встречаются), о нюансах любимого хобби.

, то вы, скорее всего, не студент. На сегодняшний день сообщество объединяет около четверти от всех студентов страны. , которые создали канал (кстати, они встречаются), о нюансах любимого хобби. В мае на одном из сельских кладбищ Брестской области по ошибке похоронили не ту женщину . Погребение проходило с соблюдением всех противоэпидемических требований, тело покойной еще из морга отдали в пакете , на кладбище привезли закрытый гроб.

. Погребение проходило с соблюдением всех противоэпидемических требований, тело покойной еще из морга , на кладбище привезли закрытый гроб. Ежедневные сводки от министра, дисциплинированность граждан, отсутствие ажиотажа в магазинах. Белоруска рассказала том, как проходил карантин в Турции .

том, . Присмотрели уже себе домик у озера ? Нет. Подсказываем: на торги выставлены 20 участков под Минском. Выбрали самые интересные варианты . А еще подсмотрели крутые яркие интерьеры . Берите на заметку.

? Нет. Подсказываем: на торги выставлены 20 участков под Минском. Выбрали . А еще подсмотрели . Берите на заметку. Мировой спорт замер этой весной (но не белорусский футбол, конечно). А как поживают сейчас любители делать ставки на спортивные мероприятия (или какие-то другие, если еще что-то осталось)? Поинтересовались у букмекерских контор, на что делали ставки их клиенты весной без спорта .

Все новости вторника, 2 июня





Кстати, вы уже видели наши лучшие фото мая ? Обязательно посмотрите. Держите еще немного клевых картинок о жизни мужчины в браке и раскрашенных старых фото Гродно . Надеемся, это поднимет вам настроение. На прощание оставляем несколько лайфхаков от наших героев о том, как сэкономить. Берегите свои нервы !

Ваша редакция