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Проработать детские страхи - подборка мультиков и фильмов для семейного просмотра от психолога

03.06.2020 09:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Из-за пандемии многие белорусы добровольно ушли на самоизоляцию: перестали ходить в офисы и школы, посещать развлекательные центры и другие людные места. В ежедневном графике освободилось немало времени. Но как провести его с пользой?

Психолог и руководитель семейного центра Катерина Коврова считает: лучший способ занять себя на самоизоляции — устроить семейный просмотр фильмов. Вместе с видеосервисом VOKA расспросили специалиста, какие киноленты помогут справиться со стрессом, а какие — научат уважать семейные традиции.


  • Екатерина Коврова
    магистр психологии, выпускница факультета социальной педагогики и практической психологии БГПУ им. Максима Танка.

    Стажировалась в США, Швеции, Нидерландах, Германии, Хорватии, Италии, Польше, Сербии, Эстонии и других странах. Сегодня Катерина руководит собственным семейным центром, координирует деятельность социальной мастерской «Нашы Майстры», поддерживает детей с тяжелыми заболеваниями через благотворительную акцию «Коробка Смелости» и создает арт-альбомы для детей и взрослых.

Катерина с мужем на самоизоляции уже три месяца. По словам собеседницы, стресса из-за пандемии ее семья не испытывает: они знают, как взять себя в руки, ведь 11 лет назад уже переживали подобное.

— Тогда в Беларуси бушевал свиной грипп, — вспоминает Катерина. — У нас на тот момент было двое детей: дочь-первоклассница и девятимесячный сын, и я очень переживала, что малыш заболеет. А когда люди сильно боятся чего-то, они это притягивают. В итоге мы с сыном оказались в больнице.

После выписки героиня долго не могла прийти в себя: боялась ходить в людные места, снимать маску.

— А когда справилась со страхом, пообещала себе: если подобная история повторится, ни за что не стану впадать в панику, буду придерживаться другой тактики. Поэтому сейчас наша семья в полном информационном детоксе. Кроме того, мы занимаемся физической активностью в любую погоду (бег, плавание, велосипедные прогулки, фитнес), соблюдаем здоровый образ жизни (сон, питьевой баланс, простая еда), делаем фокус на положительных моментах и, конечно, планировании. Это помогает переживать сложный период и оставаться в стабильном состоянии.


С семьей: мужем Владиславом, сыновьями Тимуром и Богданом и собаками — Терри и Шоколадкой

Перестраивать рабочий график из-за коронавируса Катерине не пришлось: удаленный формат и ей, и супругу привычен.

— Мы давно работаем из дома, — поясняет собеседница. — И уже успели выработать определенные правила: как организовать процесс так, чтобы это было во благо и бизнесу, и семье. К примеру, у каждого из нас своя рабочая зона: у мужа «офис» на втором этаже, у меня — на первом. И в рабочее время мы практически не пересекаемся, разве что обедаем вместе. Такой формат позволяет погрузиться в дела полностью. И даже успеть соскучиться по партнеру: я, бывает, ловлю себя на мысли — скорее бы вечер, чтобы пообщаться.

Обычно супруги делят пространство на двоих. Сейчас же, из-за эпидемии, дома остались и их дети: 16-летняя Яна, 11-летний Тимур и Богдан — ему год и десять месяцев.


Когда появляется свободное время, Катерина проводит его исключительно с семьей.

—  У нас есть отличная традиция — совместный просмотр фильмов, — делится она. — Как правило, он выпадает на вечер пятницы или субботы. Причем для нас с мужем это не просто отдых, но еще и возможность обсудить с взрослеющими детьми сложные темы: принятие себя, трудности выбора, понятие свободы и ответственности, проблемы зависимого поведения, особенности реагирования на стрессовые, экстремальные ситуации, моральные принципы.


После просмотра, рассказывает Катерина, они делятся впечатлениями от фильма друг с другом и дискутируют.


— Мы спрашиваем у детей: что им запомнилось больше всего? Обсуждаем, как бы они поступили на месте героя, что помогло ему справится со сложностями. Интересуемся, к кому бы они обратились за помощью, если бы оказались в похожей ситуации. Какие качества в себе следует развивать, чтобы быть сильнее? Как психолог я знаю: такое обсуждение очень важно. Ведь после просмотра той или иной картины дети очень мягкие и податливые, и это отличная возможность проработать с ними их страхи, рассказать им что-то полезное.

Специально для нас Катерина составила список мультиков и фильмов, которые можно (и нужно) смотреть вместе с детьми — все эти фильмы вы найдете в специальной подборке в приложении VOKA.

Мультфильмы


«Вверх»

— Добрый мультфильм для детей, но с таким глубоким смыслом, что понравится и взрослым. В нем есть над чем задуматься и что обсудить после просмотра: к примеру, как важно радоваться жизни, достигать поставленных целей, несмотря на препятствия и потери. Этот мультик — о том, что мечты должны сбываться. Нужно лишь двигаться вперед и что-то делать для их осуществления.

«Король Лев»

— Не нуждается в представлении. Мультфильм о любви, преданности, справедливости, искренней дружбе, который можно пересматривать с удовольствием снова и снова. Львенок Симба — яркий пример того, как важно не сдаваться, помнить о том, кем ты являешься на самом деле.

«Зверополис»

— Я лично полюбила этот мультфильм за главную героиню — зайку Джуди. За ее в упорство в осуществлении детской мечты — стать полицейским. Многие, в том числе и родители, отговаривали ее от этой затеи. Но она учится (и учит этому нас) находить в себе силы противостоять чужому мнению и поступать так, как велит сердце.

«Книга джунглей»

— На мой взгляд, новую версию мультфильма стоит обязательно посмотреть всей семьей. Во-первых, в нем очень реалистичная графика и хороший темп повествования (чего не скажешь о большинстве современных мультиков). Во-вторых, поучительный сюжет. Маугли — чужак в стае. Однако Багира и волки принимают его как своего, а мать-волчица готова защищать как своего щенка. При этом сам Маугли отчаянно старается соблюдать правила поведения, чтит единый для всех закон джунглей.

Просмотр этого мультфильма — хороший повод обсудить с детьми, какие традиции есть в вашей семье, как вы их уважаете и за что цените. Рассказать, какими сильными качествами обладали старшие члены семьи (прабабушки и прадедушки), что вы о них знаете. Это действительно важные темы, которые не всегда получается озвучить без инфоповода.

«ВАЛЛ-И»

— Очень философский мультфильм. С одной стороны, он о трогательном роботе-мусорщике с очаровательным голосом, мимикой и чувствами. С другой — о горах пластика, которым загромождена планета. Об истории людей, которые спасались бегством, завалив все вокруг мусором. Этот мультфильм — повод поднять тему бережного отношения к нашему общему дому.

«Как приручить дракона»

— Главный плюс — увлекательный сюжет, в который погружаешься с первых минут. Нам показывают историю войны между викингами и драконами, ход которой изменил умный и сообразительный мальчишка Иккинг. Добрый и легкий мультфильм, который учит слушать свое сердце и поступать так, как считаешь нужным. А еще он показывает, что не всегда враг является таковым на самом деле.

Фильмы


«Дамбо»

— Это один из немногих фильмов, которые вся моя семья посмотрела на одном дыхании. Он не только вызывает теплые чувства, но и на мгновение заставляет вернуться в детство, вспомнить, что каждый взрослый когда-то был ребенком. И если даже маленькому слоненку по силам пройти выпавшие на него испытания, то и мы сможем перенести все тяготы современной жизни.

«Как прогулять школу с пользой»

— Проникновенный и душевный фильм о мальчишке Поле, которого из приюта взяла на воспитание бездетная семейная пара, живущая и работающая в усадьбе графа.

Через историю Поля в фильме подняты темы сострадания, порядочности, дружбы, семейного счастья, взаимовыручки. Весь сюжет построен на единении человека с природой, в нем огромное количество сказочно красивых пейзажей, которые завораживают. Обсуждение с детьми судьбы Поля — мальчика, который смог найти свое предназначение в этом мире — прекрасный шанс поговорить со своим ребенком по душам, обсудить мечты, планы и, конечно, стать ближе друг к другу.

«Движение вверх»

— Очень сильный и патриотичный фильм. В нашей семье все занимаются спортом, и, честно сказать, не всегда хватает силы воли, чтобы преодолеть лень, боль, страх, неуверенность и совершить уверенный рывок вперед. Этот фильм мотивирует, включает чувство сопереживания, дает возможность поплакать и выплеснуть свои эмоции.

«Мусор»

— Хороший фильм, поднимающий важную тему нашего времени — загрязнение окружающей среды. Однозначно стоит посмотреть, чтобы в очередной раз задуматься над тем, насколько мусор, остающийся после человека, вредит природе, животным и нам, людям. Фильм — хороший толчок для осмысления проблемы и осознания того, что каждый из нас может сделать что-то для ее решения.

«Земля: один потрясающий день»

— Наша планета прекрасна, но мы этого не замечаем. За время просмотра фильма удается побывать в самых разнообразных уголках земли, проникнуться ее восхитительными красотами. Захватывает, это правда. И, кстати, помогает расслабиться и отдохнуть — особенно на самоизоляции, когда так не хватает единения с природой.

«Малыши в дикой природе»

— Под этот фильм нужно просто отдыхать. Включите его в тот момент, когда хочется окунуться в мир природы, когда вы нуждаетесь в поддержке и тепле. Он легкий, интересный и милый: здесь расскажут о жизни крохотных медвежат, семьях львов и гепардов, малышах цейлонских макак. О том, с каким удовольствием они познают окружающий мир и проживают свое «звериное» детство.

«По соображениям совести»

— После просмотра этого фильма, основанного на реальных событиях, наши старшие дети с особым интересом окунулись в историю Второй мировой войны. Это как раз тот случай, когда художественный фильм — источник реальных знаний, и он стимулирует интерес к изучению школьного предмета.

Замечательная, чувственная история о молодом парне Десмонде Доссе, который, отправившись на войну, напрочь отказался держать в руках оружие. Столкнувшись с несправедливостью и непониманием окружающих, он не сломался и доказал, что вера обладает огромной силой. Фильм учит не опускать руки, добиваться поставленных целей и придерживаться своих внутренних моральных принципов.

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Узнали у психолога и мамы со стажем, какие мультики и фильмы помогут детям справиться со стрессом, а какие - научат уважать семейные традиции.*Партнерский материал
 
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