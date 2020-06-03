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С какого момента силовики перейдут на сторону народа?

03.06.2020 09:08 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В разных соцсетях и чатах немало обсуждений того, с какого момента силовики перейдут на сторону народа.

С какого момента силовики перейдут на сторону народа?
Тот самый милиционер, из-за которого в Гродно задержали видеоблогера Сергея Тихановского и других активистов
Да что там соцсети и чаты – об этом любят рассуждать и политики, и аналитики, и блогеры. Называл свою версию предполагаемого барьера и Тихановский, по его мысли, милиция должна была бы присоединиться к протестующим, если на площади будет 100 000 человек.

Я думаю, все эти рассуждения можно считать наивными и правильный ответ на этот вопрос будет звучать так: силовики перейдут на сторону народа тогда, когда народ уже победит.

Звучит парадоксом, но так оно и происходит. В Украине в 2014 это выглядело как отряды “Беркута” (тамошнего ОМОНа) на коленях перед людьми в своих городах, впоследствии отправляющиеся в качестве добровольцев на Донбасс для искупления вины.

Да, с какого-то момента некоторые беркутовцы отказывались вступать в столкновения, но, во-первых, потому что уж слишком чревато для них это было на стадии, когда все стало очень серьезно, во-вторых, отказываться идти в бой и переходить на сторону противника и биться уже за него – не одно и то же.

Государство Лукашенко построено на силовом фундаменте. Вот вчера он встречался с председателем КГБ Валькучиком. Кто-нибудь сомневается в том, что президент и руководитель главной спецслужбы могут встретиться и порешать свои серьезные вопросы вдали от телекамер? Могут, без сомнения.

Демонстративные встречи такого рода – это сигнал обществу. Никто и не думает скрывать, что “выборами” будут заниматься силовики.


Но к этому мы уже в той или иной степени привыкли. Другим показательным примером такого рода может служить предыдущая громкая встреча Лукашенко с тем же Вакульчиком, а также встречи с другими силовиками. Когда они были? Не поверите: на заре распространения в Беларуси коронавируса COVID-19.

Это была ещё более парадоксальная ситуация, ибо тогда руководство сигналило обществу, что победит вирус руками силовых структур. Я понимаю так, что план был приблизительно такой: не пустить заразу в страну физически. То есть, отследить всех въезжающих, проверить, изолировать. Такой вот, простой, как лом, был избран способ действий и он отлично отражает логику действующего режима – любое явление, даже погоду, можно “победить” грубой крестьянской силой.

Для власти что COVID, что выборы – все едино, и с тем, и с тем можно бороться руками милиции и КГБ. Для того, чтобы это работало, во всех силовых службах создается атмосфера и настроение, что всё, на что укажет пальцем президент – это враги, и бороться с ними надо как с врагами. Вот они и борются.

Поэтому не стоит питать розовых иллю й о том, что в какой-то момент вдруг все станет легко, потому что силовики решат главный вопрос. Такого момента может и не наступить.

Но есть во всем этом одно маленькое “но”. Анти-лукашенковские настроения в Беларуси достигают таких масштабов, что просто не могут обойти стороной семьи рядовых бойцов, слишком уж их много. Ещё несколько месяцев такого неадеквата и для многих сотрудников самой острой проблемой станет не раскол в обществе и необходимость бороться с врагами на улицах, а раскол в собственных семьях и наличие таких “врагов” среди братьев, сестер, детей, родителей и друзей.

Это будет тот самый случай, когда даже идеально отлаженная система ничего не сможет поделать сама с собой ради своего же спасения.

Единственным путем будет возвращение симпатий людей, но за счет чего? Ответ на этот вопрос они ищут, не сомневаюсь, уже и сейчас, только найти его в том положении, до какого Лукашенко довел страну, очень может быть, уже и просто невозможно.
 
Теги: Гродно
 
 
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В разных соцсетях и чатах немало обсуждений того, с какого момента силовики перейдут на сторону народа.
 
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