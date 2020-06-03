В Пинском районе целый класс оказался на самоизоляции после выпускного экзамена. COVID-19 – у ученика и 4-х учителей





Парохонская средняя школа / parohonsk.roo-pinsk.gov.by









«Еврорадио» . В Пинском районе целый класс оказался на самоизоляции после экзамена. Выпускники пришли в школу сдавать белорусский язык. После экзамена 1 июня один из школьников узнал, что его тест на коронавирусную инфекцию дал положительный результат, сообщает





«Уже отменены экзамены. Экзамены они сдавать не будут. Ученики на самоизоляции до 14 июня. Некоторые в процессе проверки, — рассказала изданию замдиректора Парохонской средней школы Наталья Токарь. — Есть заболевшие учителя, четыре человека, у них подтвердился тест. По-моему, учащимся будут поставлены годовые оценки, без сдачи экзаменов».





Напомним, в Беларуси несмотря на пандемию коронавируса проходят выпускные экзамены в школах. Согласно постановлению №101 Министерства образования от 26 мая ученики, находящиеся на самоизоляции, от экзаменов освобождаются.





При этом, чиновники Минобра отмечают, что нельзя просто взять и сказать, что если человек был в одной аудитории с носителем коронавируса, то он стал контактом первого уровня и должен самоизолироваться.





«Кто являлся контактом первого уровня, должна определять санстанция. И по этому постановлению [№101] в период, когда они сдают экзамены, они будут освобождены от дальнейших экзаменов. Оценка по экзамену, на котором они не будут присутствовать, ставиться не будет. Аттестовать их будут по итогам четверти», — объяснила пресс-секретарь Минобра Людмила Высоцкая.









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Как ранее писала «БГ», 22 мая на портале «Удобный город» появилась петиция об отмене выпускных экзаменов. За пять дней она набрала почти 10 тысяч подписей. 27 мая авторы обращения направили его в Администрацию президента и Министерство образования Беларуси. Пока ответ на нее на портале не опубликован.





После выпускных экзаменов абитуриентов ждет централизованное тестирование. Для участия в нем зарегистрировалось 64 314 человек — на 12 тысяч меньше, чем год назад.







