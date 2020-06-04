ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Россиян оставят под карантином до лета 2021 года

04.06.2020 10:56 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Высшему руководству России пришелся по душе режим эпидемических ограничений, запрещающий гражданам выезжать из страны и приближаться друг к друг ближе чем на 1,5 метра.

Полная отмена карантинных мер, введенных в стране из-за пандемии коронавируса, будет возможна лишь во второй половине 2021 года - такой срок правительство заложило в план восстановления российской экономики, рассказал «Интерфаксу» источник, знакомый с содержанием документа.

План разделен на три этапа. Первый продолжится до сентября 2020 года и будет назван этапом адаптации. Он включает «продолжение ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения коронавируса».

На этом этапе до 70% российских регионов будут находиться не выше второго этапа открытия экономики по методике Роспотребнадзора.

Это означает, что гулять и заниматься спортом можно будет максимум вдвоем (при занятиях расстояние между занимающимися должно быть не менее 5 м), при прогулках будет запрещено посещать места массового скопления людей и детские площадки. Будет разрешена работа небольших объектов непродовольственной торговли (зал - до 400 кв. м) и сферы услуг, исключающих одномоментный контакт большого числа людей.

Задачи вернуть экономику к росту на данном этапе не ставится. Цели - стабилизировать упавшие доходы населения на новых уровнях и не допускать их дальнейшего падения, не позволять рецессии расползаться на новые сектора, а в уже пострадавших отраслях - держать ситуацию стабильной.

С октября 2020-го по июнь 2021-го планируется следующий этап также с «сохранением отдельных ограничительных мероприятий», говорит источник «Интерфакса».

К концу этой фазы, как ожидается, не более 20% субъектов РФ будут находиться на третьем этапе снятия ограничений по методике Роспотребнадзора. На этом этапе разрешается возобновить работу предприятий торговли и сферы услуг без ограничения на число посетителей и площади, открыть кафе, бары, рестораны, гостиницы и все образовательные учреждения, а также парки, скверы и другие места отдыха (при условии сохранения социального дистанцирования).

На этом этапе, по плану правительства, должен наступить восстановительный рост экономики и доходов граждан.

Без ограничений экономика заработает только на третьей стадии - с июля по декабрь 2021 года. В этот период планируется «обеспечить устойчивый рост реальных доходов населения и активный экономический рост», говорится в плане правительства.

По расчетам Минэкономразвития, по итогам 2020 года российская экономика потеряет 5% ВВП, доходы людей рухнут на 3,8%, а инвестиции схлопнутся больше чем на 10%.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Высшему руководству России пришелся по душе режим эпидемических ограничений, запрещающий гражданам выезжать из страны и приближаться друг к друг ближе чем на 1,5...
 
Новости дня
Новости
 
56 фильмов вошли в официальную программу Каннского кинофестиваля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

03.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
04.06.2020
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика