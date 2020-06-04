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В центре заработала любимая площадка минчан с уличной едой

04.06.2020 21:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня на Куйбышева, 45 заработала любимая площадка минчан с уличной едой — «Песочница». Как прошло открытие локации с фудтраками, почем в этом году продают сеты и каким будет график работы в новом сезоне — в фоторепортаже AFISHA.TUT.BY.


В этом году «Песочница» открылась позже обычного, раньше летний сезон стартовал еще в первых числах мая. С чем конкретно была связана задержка, представители площадки не поясняли, но можно предположить, что дело в эпидимеологической ситуации.

В новых реалиях создатели места постарались многое предусмотреть для того, чтобы посещение площадки было более безопасным. Фудтраки расположили на достаточном расстоянии, расставили антисептики на территории, сцену смонтировали в самом центе (на крыше!). Сделали больше посадочных мест, постарались расположить их с учетом дистанции в 1,5 метра. Помимо этого, сотрудники работают в масках, а все сеты можно взять с собой.

В этом сезоне площадка обновилась. На территории появились новые арт-объекты, прибавилось несколько морских контейнеров, появились городские огородики и крытые террасы, защищающие от солнца и дождя. Еще «Песочница» сделала первые шаги к экодружественности: в некоторых точках можно брать напитки в свою кружку; экологичные трубочки пришли на замену пластику; исключили сахарные пакетики.

Но самое главное — обновилось меню. Правда, выросла и цена (впервые с 2018 года, с момента запуска площадки): теперь она будет не 7, а 8 рублей за сет. На площадке будет много фудтраков, вот лишь некоторые из них: El`Faranoche, Salty Dog, More Less Coffee, Street Food Master, Minsk city truck, Elephant Bagel, Trdlo house, Monkey-Brother, Grillman.















Как говорят представители локации, в этом году для многих летние планы на отдых за пределами дома откладываются, поэтому «Песочница» может стать уголком отдыха от офисов и бумажных дел.

«Песочница»

Где: Куйбышева, 45
Когда: с 12.00 до 23.00 ежедневно.
Сколько: вход — свободный, сеты — 8 рублей

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Сегодня на Куйбышева, 45 заработала любимая площадка минчан с уличной едой - «Песочница». Как прошло открытие локации с фудтраками, почем в этом году продают сеты и...
 
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