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В центре заработала любимая площадка минчан с уличной едой
04.06.2020 21:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня на Куйбышева, 45 заработала любимая площадка минчан с уличной едой —
В этом году «Песочница» открылась позже обычного, раньше летний сезон стартовал еще в первых числах мая. С чем конкретно была связана задержка, представители площадки
В новых реалиях создатели места постарались многое предусмотреть для того, чтобы посещение площадки было более безопасным. Фудтраки расположили на достаточном расстоянии, расставили антисептики на территории, сцену смонтировали в самом центе (на крыше!). Сделали больше посадочных мест, постарались расположить их с учетом дистанции в 1,5 метра. Помимо этого, сотрудники работают в масках, а все сеты можно взять с собой.
В этом сезоне площадка обновилась. На территории появились новые арт-объекты, прибавилось несколько морских контейнеров, появились городские огородики и крытые террасы, защищающие от солнца и дождя. Еще «Песочница» сделала первые шаги к экодружественности: в некоторых точках можно брать напитки в свою кружку; экологичные трубочки пришли на замену пластику; исключили сахарные пакетики.
Но самое главное — обновилось меню. Правда, выросла и цена (впервые с 2018 года, с момента запуска площадки): теперь она будет не 7, а 8 рублей за сет. На площадке будет много фудтраков, вот лишь некоторые из них: El`Faranoche, Salty Dog, More Less Coffee, Street Food Master, Minsk city truck, Elephant Bagel, Trdlo house, Monkey-Brother, Grillman.
Как говорят представители локации, в этом году для многих летние планы на отдых за пределами дома откладываются, поэтому «Песочница» может стать уголком отдыха от офисов и бумажных дел.
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Сегодня на Куйбышева, 45 заработала любимая площадка минчан с уличной едой - «Песочница». Как прошло открытие локации с фудтраками, почем в этом году продают сеты и...
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