Источник материала: БT

Инфекционная больница в Гомеле - главное профильное учреждение региона

Инфекционное отделение Брестской областной больницы

Эпидситуацию на личном контроле держит Глава государства. Стоит четкая задача - внимание ко всем регионам

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эпидемиологическая ситуация в регионах - прогнозируемая и контролируемая Прогнозируемой и контролируемой называют специалисты ситуацию в регионах. В медучреждениях достаточно коечного фонда. Есть все необходимые медикаменты и...

Прогнозируемой и контролируемой называют специалисты ситуацию в регионах. В медучреждениях достаточно коечного фонда. Есть все необходимые медикаменты и аппараты ИВЛ. Здесь готовы к любому развитию событий. Но с наступлением лета медики ожидают плавное снижение сезонных заболеваний. О том, как сейчас работают клиники в областных центрах, расскажетЗдесь работают 206 человек - высококлассная команда. Из 226 коек сейчас в больнице заняты 160. Из шести аппаратов ИВЛ задействован лишь один.Проблем с защитой для врачей здесь нет. Так же, как, например, и в первой поликлинике областного центра. Масок, костюмов, перчаток и средств дезинфекции с запасом. В такой экипировке медики посещают пациентов на дому, берут образцы для анализов, доставляют людей в медучреждения. В костюмах проводят от 6 до 10 часов в сутки.В лабораториях продолжают работу их коллеги. К слову, еще недавно именно таких профильных лабораторий на всю область было лишь две. Сегодня уже девять. А с новыми экспресс-тестами открылись большие возможности. С ними могут работать в любой, даже самой маленькой поликлинике.С экспресс-тестами эта лаборатория работает уже месяц. Сегодня медикам предстоит провести 40 процедур. При этом общая мощность лаборатории позволяет проводить до 60 тестов в день.Для анализа нужны образцы крови пациента и специальные реагенты. В течение 15 минут станет понятно, болен человек или нет.Сюда попадают пациенты, у которых коронавирусная инфекция протекает в тяжелой форме. Их помещают в специально изолированные боксы. Помощь - круглосуточная. В больнице есть все, чтобы вытянуть даже самых проблемных: аппараты ИВЛ, медикаменты и главное - специалисты. Завотделением Николай Сулевский - врач с 30-летним стажем. Медик уверен: результат зависит от усилий не только врача, но и пациента.Ситуацию по стране отслеживает специально созданная рабочая группа. Специалисты посещают больницы, где лечат пациентов с COVID-19. По их словам, ситуация контролируемая. Сегодня есть все необходимое для лечения пневмоний.Важно все: наличие защитных средств, медикаментов, аппаратов ИВЛ и мест для пациентов. Брестская больница № 1 на время изменила свой режим работы. Перепрофилировалась для приема пациентов с инфекциями. Сегодня главврач города лично посетил больницу, чтобы оценить, как она работает в новых условиях. И дал комментарий по эпидобстановке в городе.Это так называемый шлюз - специальная чистая зона, созданная на базе одного из отделений больницы. Здесь устроены комнаты для переодевания, питания и отдыха врачей. Есть отдельный кабинет, где ведутся истории болезни пациентов, и комнаты, где медики могут остаться переночевать. По словам главврача, больница справляется с потоком пациентов.Чтобы не допустить распространения инфекции, врачи еще раз напоминают о необходимости соблюдать рекомендованные правила: избегать мест массового скопления, особенно в закрытых помещениях, не забывать мыть руки и пользоваться индивидуальными средствами защиты.