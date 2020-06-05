Экс-президент Эквадора отправлен под домашний арест после обыска по делу о коррупции на фоне пандемии

kommersant.ru После проведенного в его доме обыска экс-главу Эквадора подозревают также в растрате в рамках договора на поставку медикаментов в одну из больниц для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19, пишет









В ходе обысков в доме господина Букарама были найдены оружие, на которое у экс-президента не было разрешения, а также коробки с 5 тыс. масок и 2 тыс. тестов на коронавирус. Согласно предъявленному обвинению в незаконном обороте оружия, Абдале Букараму грозит до семи лет тюрьмы. Также возбуждено дело о коррупции.





Абдала Букарам занимал пост президента с 1996–1997 годы. 6 февраля 1997 года ему был объявлен импичмент. Национальный конгресс Эквадора обвинил его в «умственной неполноценности». Впервые в истории умственная неполноценность главы государства стала официальным основанием для импичмента.



