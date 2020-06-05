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Почему Лукашенко так быстро избавился от Румаса. Зависить? Пять возможных причин
05.06.2020 12:52 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
В последние месяцы было много догадок, что время Румаса на посту премьера стремительно приближается к концу.
Фото: TUT.BY
В четверг 4 июня Александр Лукашенко заменил Сергея Румаса на посту премьер-министра Романом Головченко. По словам руководителя страны, бывший глава правительства уходит работать в бизнес.
Однако еще в августе 2018 года в СМИ отмечали: Румас может оказаться временным главой правительства. Так и произошло: он не поработал в должности премьера и двух лет – лишь год и 10 месяцев.
UDF.BY
Румас не усвоил прошлый урок
В конце 2010-го Румас стал вице-премьером, но был отправлен руководителем страны в отставку уже через полтора года работы. Слишком очевидной стала несовместимость взглядов рыночника и либерала с мнением Лукашенко.
По всей видимости, в 2018-м руководитель страны решил рискнуть и повысил Румаса до премьер-министра, надеясь, что тот усвоил урок и откажется от попыток проводить в жизнь рыночные решения. И ошибся. Банкир так и не стал «идти от земли», как того требует от чиновников руководитель страны.
Зависть со стороны Лукашенко
Как только Румас стал премьером, то сразу начал получать положительные отзывы в СМИ, среде экспертов и обществе: рыночник, не хамит, знает иностранный язык, современный руководитель, выходит в свет с супругой.
Фото: ТАСС
Но уже через месяц-два фамилия премьера практически исчезла из государственных СМИ. Все это не могло произойти без указания Лукашенко и было похоже на обыкновенную зависть к растущей популярности подчиненного.
Упорство Румаса
Чиновник не только не усвоил старый урок, но еще хуже. Уже в первые месяцы работы премьер-министром Румас получил четкие сигналы: правительство не должно формировать стратегию (это дело Лукашенко), а должно выполнять указания руководителя страны.
Но глава Совмина делал вид как будто ничего не понимает и продолжал писать с подчиненными предложения, которые не соответствовали мнению руководителя страны. Более того, продолжал делать заявления, которые могли быть расценены как политические. К примеру, недавно Румас обещал господдержку бизнесу в условиях пандемии коронавируса – Лукашенко эти предложения, конечно, завернул.
Румас подчеркивал ошибки Лукашенко
Но и это еще не все. Руководитель правительства своими действиями обращал внимание на просчеты и ошибки Лукашенко. Вспомнить хотя бы эпопею с отвязкой дорожного налога от техосмотра. Анонсировав такой шаг, Румас заставил говорить: власти, наконец, признали, что были не правы.
А когда Лукашенко законопроект не подписал, в обществе вспомнили, кто поддержал реализацию ошибочной идеи.
Опасения в связи с приближением президентских выборов
Основным альтернативным кандидатом на президентских выборах выглядит банкир Виктор Бабарико – коллега Румаса. Лукашенко и так сомневался в лояльности премьера, а тут у него могли возникнуть дополнительные подозрения по поводу возможного поведения Румаса.
Бабарико в свежем интервью подтвердил солидарность с коллегой:
«Даже сейчас в рамках выхода из кризисного положения были предложения Совета министров, с которыми я на 80% согласен. Но они просто не были приняты».
В результате Лукашенко поступил также, как и в 2010 году. Напомним, тогда ходило много слухов о возможной передаче власти премьеру Сергею Сидорскому – и тот вскоре покинул пост премьера.
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В последние месяцы было много догадок, что время Румаса на посту премьера стремительно приближается к концу.
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