Почему Лукашенко так быстро избавился от Румаса. Зависить? Пять возможных причин

В четверг 4 июня Александр Лукашенко заменил Сергея Румаса на посту премьер-министра Романом Головченко. По словам руководителя страны, бывший глава правительства уходит работать в бизнес.

Однако еще в августе 2018 года в СМИ отмечали: Румас может оказаться временным главой правительства. Так и произошло: он не поработал в должности премьера и двух лет – лишь год и 10 месяцев.





подводит черту и перечисляет возможные причины того, что Лукашенко так быстро избавился от Румаса во главе правительства. UDF.BYи перечисляет возможные причины того, что Лукашенко так быстро избавился от Румаса во главе правительства.

Румас не усвоил прошлый урок

В конце 2010-го Румас стал вице-премьером, но был отправлен руководителем страны в отставку уже через полтора года работы. Слишком очевидной стала несовместимость взглядов рыночника и либерала с мнением Лукашенко.





По всей видимости, в 2018-м руководитель страны решил рискнуть и повысил Румаса до премьер-министра, надеясь, что тот усвоил урок и откажется от попыток проводить в жизнь рыночные решения. И ошибся. Банкир так и не стал «идти от земли», как того требует от чиновников руководитель страны.

Зависть со стороны Лукашенко

Как только Румас стал премьером, то сразу начал получать положительные отзывы в СМИ, среде экспертов и обществе: рыночник, не хамит, знает иностранный язык, современный руководитель, выходит в свет с супругой.









Фото: ТАСС





Но уже через месяц-два фамилия премьера практически исчезла из государственных СМИ. Все это не могло произойти без указания Лукашенко и было похоже на обыкновенную зависть к растущей популярности подчиненного.

Упорство Румаса

Чиновник не только не усвоил старый урок, но еще хуже. Уже в первые месяцы работы премьер-министром Румас получил четкие сигналы: правительство не должно формировать стратегию (это дело Лукашенко), а должно выполнять указания руководителя страны.





Но глава Совмина делал вид как будто ничего не понимает и продолжал писать с подчиненными предложения, которые не соответствовали мнению руководителя страны. Более того, продолжал делать заявления, которые могли быть расценены как политические. К примеру, недавно Румас обещал господдержку бизнесу в условиях пандемии коронавируса – Лукашенко эти предложения, конечно, завернул.

Румас подчеркивал ошибки Лукашенко

Но и это еще не все. Руководитель правительства своими действиями обращал внимание на просчеты и ошибки Лукашенко. Вспомнить хотя бы эпопею с отвязкой дорожного налога от техосмотра. Анонсировав такой шаг, Румас заставил говорить: власти, наконец, признали, что были не правы.





А когда Лукашенко законопроект не подписал, в обществе вспомнили, кто поддержал реализацию ошибочной идеи.

Опасения в связи с приближением президентских выборов

Основным альтернативным кандидатом на президентских выборах выглядит банкир Виктор Бабарико – коллега Румаса. Лукашенко и так сомневался в лояльности премьера, а тут у него могли возникнуть дополнительные подозрения по поводу возможного поведения Румаса.





Бабарико в свежем интервью подтвердил солидарность с коллегой:





«Даже сейчас в рамках выхода из кризисного положения были предложения Совета министров, с которыми я на 80% согласен. Но они просто не были приняты».





В результате Лукашенко поступил также, как и в 2010 году. Напомним, тогда ходило много слухов о возможной передаче власти премьеру Сергею Сидорскому – и тот вскоре покинул пост премьера.



