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Минздрав рассказал, где пройти платное тестирование на COVID-19 выезжающим за пределы Беларуси
05.06.2020 14:14 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Лабораторное тестирование на COVID-19 для граждан, которые выезжают за пределы Беларуси в страны, в которых требуется подтверждение отсутствия коронавирусной инфекции, проводит Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Об этом
Лабораторное исследование на COVID-19 проводится на платной основе методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени.
Стоимость теста для граждан Беларуси – 41,38 руб., для нерезидентов – 56,63 руб. Для прохождения исследования необходимо иметь при себе копию паспорта и копии билетов в страну, куда граждане выезжают.
Результат лабораторного исследования выдается по завершении тестирования на русском и английском языках.
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Лабораторное тестирование на COVID-19 для граждан, которые выезжают за пределы Беларуси в страны, в которых требуется подтверждение отсутствия коронавирусной...
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