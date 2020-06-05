Минздрав рассказал, где пройти платное тестирование на COVID-19 выезжающим за пределы Беларуси

Источник материала: ОНТ

Лабораторное тестирование на COVID-19 для граждан, которые выезжают за пределы Беларуси в страны, в которых требуется подтверждение отсутствия коронавирусной инфекции, проводит Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Об этом информирует Минздрав.

Лабораторное исследование на COVID-19 проводится на платной основе методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени.

Стоимость теста для граждан Беларуси – 41,38 руб., для нерезидентов – 56,63 руб. Для прохождения исследования необходимо иметь при себе копию паспорта и копии билетов в страну, куда граждане выезжают.

Результат лабораторного исследования выдается по завершении тестирования на русском и английском языках.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram