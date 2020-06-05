Тема недели: Александр Лукашенко назначил новый состав правительства

Источник материала: Вороновская газета





Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 июня назначил новый состав правительства.

Премьер-министром назначен Роман Головченко, который до настоящего времени занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета.

Глава государства отметил, что Роман Головченко имеет большой опыт работы на различных должностях, в том числе на дипломатической службе, знает, как вести переговоры, возглавлял военно-промышленный комплекс.





«Я его вчера предупредил, что у нас правительство — коллективный орган. И он — председатель правительства. Он спикер этого правительства. При голосовании он имеет тот же один голос. При равном голосовании, конечно, перевес у него. Но, несмотря на это, он головой отвечает за дисциплину и порядок в правительстве. За конечный результат», — подчеркнул белорусский лидер.





Президент пояснил, почему его выбор пал именно на Романа Головченко. «Потому что у нас вроде в сельском хозяйстве мы что-то сделали, поняли, в каком направлении двигаться. В середине 90-х есть нечего было, по талонам делили продукцию, а сегодня мы на $6 млрд продаем этой продукции, обеспечив себя. В промышленности мы тоже знаем, что делать, но конкуренция бешеная по нашим товарам, — отметил Александр Лукашенко. — И в промышленность нам нужно серьезно вникать и контролировать».

Александр Лукашенко подчеркнул, что Роман Головченко на предыдущей работе занимался промышленностью на самом высоком технологическом уровне. «Я хочу от него получить более высокий технологический уровень в промышленности. Во всех сферах, где это возможно. Он неплохой организатор», — сказал Президент.





«Но, самое главное, — это надежный человек, которому можно доверить. Который понимает, от земли, — заявил глава государства. — Он надежный человек, патриот своей страны, родился и вырос в Беларуси. Объездив весь мир, он не остался нигде, ни в одной стране. Для нас очень важно сейчас, чтобы к власти пришли патриоты и профессионалы».





Первым вице-премьером Назначен Николай Снопков, а Александр Субботин займет пост вице-премьера. Председателем КГК назначен Иван Тертель. Дмитрий Крутой переведен на пост заместителя главы Администрации Президента, а Валерий Бельский назначен помощником главы государства.

Перемены и в министерском корпусе. Новым министром архитектуры и строительства стал Руслан Пархамович, министром информации — Игорь Луцкий, промышленности — Петр Пархомчик, финансов — Юрий Селиверстов, ЖКХ — Андрей Хмель.

Дмитрий Матусевич возглавит Госкомитет по имуществу, а Дмитрий Пантус назначен председателем Госкомвоенпрома.

«Сергей Румас (бывший премьер-министр. — Прим. БЕЛТА), если он захочет работать в государственных органах и структурах, будет работать. Потерять мы его тоже не можем. Никуда не денется, работать будет на страну», — отметил Александр Лукашенко.

«Румас, Микуленок — в связи с переходом на другую работу. Анфимов, Дворник — в связи с выходом в отставку. Терехов, Карлюкевич, Утюпин, Ермолович и Гаев — также в связи с переходом на другую работу. Они будут работать. Просто, время пришло произвести эту ротацию и замену некоторых кадров. Остальные приглашенные на совещание руководители государственных органов сохраняют свои должности в новом составе правительства», — пояснил Президент произошедшие кадровые изменения.

«Мы сегодня сдаем экзамен. Не только я. И не столько я — вы. Соберемся все, сдадим этот экзамен — сохраним страну. И будем гордиться тем, что время выбрало нас в этот момент и в это время. Экзамен — это выборы Президента Беларуси», — резюмировал белорусский лидер.

В заключение он попросил главу Администрации организовать работу вместе с руководителями парламента и представить в коллективах назначенных должностных лиц.

«Очень вас прошу, соберитесь и каждый сделайте свою работу», — напутствовал Президент.

Александр Лукашенко: главная цель системы госорганов — обеспечить устойчивый экономический рост

Глава государства назвал правительство «экономическим штабом и центром выработки важнейших решений».

«Необходимо найти формы и инструменты, которые заставят всю систему государственных органов обеспечивать выполнение главной цели — достижение устойчивого сбалансированного экономического роста с темпами выше среднемировых. Другого выхода нет. Никто не должен остаться в стороне от этой работы, и каждый должен четко понимать свою роль в данном процессе», — подчеркнул Президент.





Он отметил, что в Беларуси открытая экономика, однако меры для защиты собственного рынка принимать все же необходимо. «Наш внутренний рынок невелик, но и отдавать его ни в коем случае никому нельзя. Это тот вопрос, который стоит перед правительством, и то правительство не решило этот вопрос, — сказал Александр Лукашенко. — Ссылались на какие-то обязательства. Посмотрите, как Россия поступила. Взяла и закрыла границы, чтобы туда никто не ввозил ни солярку, ни бензин. Она закрылась от импорта. Это что, правильно? Да плевать, пандемия все спишет, вот и закрылись».

«Почему другие страны так защищают свой внутренний рынок? Они же нам не открыли его. И даже если мы к своим друзьям обращаемся, когда хотим что-то продать, нас год-два мусолят, пока не представим список и не покажем, сколько, каким объемом и по какой цене мы будем продавать свою продукцию на их рынках. Все управляют этим, — обратил внимание Президент. — Бездумно отдавать свой рынок зарубежным производителям нельзя. Мои поручения по его защите предыдущее правительство, к сожалению, не выполнило, и принципиальные решения вам необходимо принять в ближайшее время».

Однако экономический рост должен быть не только за счет внутреннего рынка, но преимущественно за счет экспорта и внешнего спроса. «Нет экспорта — нет валюты. Причем проблему зависимости от рынка одной страны следует решить окончательно. Мы не можем даже от братской России зависеть на 50-55%. Мы должны диверсифицировать рынки», — заявил Президент. Он напомнил, что ранее уже были приняты решения о необходимости развития экспорта в страны ближнего и дальнего зарубежья, поиска новых рынков, и в этом направлении нужны серьезные подвижки.

Глава государства также ждет от новых руководителей решения проблем в промышленной сфере. «Минпром так и не стал министерством промышленной политики, а по-прежнему работает лишь с группой подчиненных предприятий. Этого мало сегодня, — сказал он. — Из-за этого упускается решение таких взаимосвязанных задач, как импортозамещение и повышение качества выпускаемой продукции. Пока мы не достигнем конкурентной цены и качества, потребитель будет делать выбор в пользу иностранного товара. Мы можем это сделать и по многим позициям научились это делать. Нужно по многим позициями подтянуть производственную и технологическую дисциплину».

В числе важнейших задач для нового правительства Президент назвал эффективное управление госимуществом. «Оно должно приносить доход, но ни в коем случае это имущество или предприятия не должны ходить и требовать деньги из бюджета. Да, бывает сложно, трудно и надо поддержать. И мы поддержим их. Не потому, что они государственные, а потому, что там трудятся наши люди, и они должны иметь возможность получить доход и содержать свою семью», — подчеркнул Александр Лукашенко.

«К управлению государственными активами, прежде всего предприятиями, следует подходить с позиции выстраивания эффективного бизнеса. Такого, который может конкурировать на мировом рынке и приносить прибыль», — добавил Президент.

«Мы выдержим и победим» — Александр Лукашенко ориентировал правительство на преодоление современных вызовов

Президент Беларуси Александр Лукашенко, назначая новый состав правительства, ориентировал всех на интенсивную работу для преодоления современных трудностей и вызовов.

Глава государства пояснил, почему посчитал нужным собрать на совещание всех новых кандидатов, а также тех руководителей, которые продолжат трудиться на прежних должностях. «Положение дел, которое складывается во всем мире, а значит, и в нашей стране, вы все знаете. Большое количество новых вызовов, которые сконцентрировались в сжатый период времени, требуют предельной мобилизации усилий всех государственных органов и прежде всего правительства, — сказал он. — Это сильнейшая проверка нашей стойкости и сохранения государства. Мы должны выдержать это. И мы выдержим, не в первый раз, и победим».





Предыдущий состав Совета Министров под руководством Сергея Румаса проработал три года. «За это время удалось сохранить сбалансированность в экономике по большинству показателей. Совместно с Национальным банком обеспечена устойчивость на финансовом рынке, выросли доходы населения, реализован ряд значимых инвестиционных и инфраструктурных проектов», — констатировал Президент.

Александр Лукашенко подчеркнул, что сейчас мало не допустить падения экономики и уровня жизни людей. «Необходимо уметь не только работать в сложных и непредсказуемых условиях, но и видеть пути развития там, где их не видят другие. А коль стоит вопрос нашей выживаемости, мы все должны прозреть и увидеть эти пути, — отметил Президент. — Выхватывать и использовать каждый шанс, каждую возможность для движения. Для этого нам нужно без прикрас оценить проделанную работу: что достигнуто на сегодня, а что нет, честно ответить на вопрос: «Почему?», сделать выводы и определить весь спектр задач, которые стоят перед нами — и безотлагательных, и среднесрочных, и стратегического характера».

Особое внимание новому составу правительства следует сосредоточить на решении задач, которые стоят перед сферами, наиболее близкими к людям, — жилищно-коммунальное хозяйство, строительство, аграрная отрасль.





«Нам надо заняться самым серьезным образом вопросами региональной политики, чтобы подтянуть к крупным городам районы, отстающие по уровню и качеству жизни. Примерно то, что мы начали делать по Витебской области. Это задача не только местных властей. И правительству предстоит системно решать эту проблему. Ведь у нас компактная, управляемая страна, — сказал Президент. — Помните, что все предлагаемые решения должны проходить через призму оценки их влияния на нужды и запросы человека — достойные рабочие места, растущие доходы, доступные цены на товары и услуги».

По многим вопросам в государстве уже были приняты необходимые решения, и новым руководителям следует безотлагательно приступить к их выполнению, а также сформировать свои предложения. «Я очень рассчитываю, что программа деятельности правительства комплексно охватит пути решения всех стоящих перед страной задач и в установленные Конституцией сроки будет представлена парламенту», — подытожил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко: все влияющие на судьбу Беларуси решения должны приниматься только внутри страны

«Как зеницу ока мы должны беречь нашу независимость и суверенитет. Их экономическая составляющая — зона ответственности нашего правительства. В этой сфере нельзя допустить ни малейшей потери национальных полномочий. Все решения, влияющие на судьбу Беларуси, должны приниматься только внутри страны и нами», — подчеркнул глава государства.

Он напомнил о многих существенных достижениях страны за время независимости, значимых, прорывных проектах, таких, как организация под Минском высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла, реализация космических программ, появление в стране IT-отрасли. В ближайшее время в Беларуси будет запущен первый блок атомной электростанции. «Получим электроэнергию, и не надо страдать, что ее некуда девать будет — народу отдадим, — предложил Президент. — Найдем мы, как снизить стоимость электростанции и тарифов на электроэнергию».

«Мы создали новую IT-отрасль. Мы замахнулись не просто на цифровизацию — на искусственный интеллект. Нас знают и уважают в мире. Мы сделали это и много-много других проектов. А говорят, что мы сидели на месте и не занимались новыми и новейшими технологиями. Можно сказать: я могу больше. Но если можешь больше, то покажи деньги. Где ты возьмешь деньги, чтобы сделать больше?» — добавил Александр Лукашенко.

Очевидны также достижения в освоении космического пространства. «Кто мог подумать (в те годы, когда Беларусь только обрела независимость. — Прим. БЕЛТА), что эта обнищавшая, бедная страна сможет проникнуть в космос и стать в ряд с 20-30 космическими державами? И нас приняли в этот ряд», — констатировал белорусский лидер.

Он также обратил внимание на отечественные разработки в области вооружений и ракетостроения. «Не все было гладко и сладко, но мы сделали это. И сегодня любой, кто посягнет на нашу землю, понимает, что ракета эта залетает в форточку. Это высокоточное оружие. Я ни в коем случае никому не угрожаю. Мы ни на кого не собираемся нападать, но имеем все для того, чтобы защитить свою страну, — подчеркнул Президент. — Это ответ тем, кто думает, что мы тут закостенели и ничем не занимаемся».

Тем не менее, есть категория людей, которые не видят или не хотят видеть достижений Беларуси. «Они становятся в очередь, где-то кто-то кричит, демонстрирует что-то и так далее. Правда, на некоторых посмотрели в Гродно, так они хорошо устроились. «Лукашенко плохой», а сами живут во дворцах. Какая-то 80-летняя женщина кричала, орала. Прислали мне фотографию: особняк сына и ее особняк на одной площадке. Чего тебе не хватает?» — сказал Президент.

Одно из важнейших достижений Беларуси — мир и стабильность, однако некоторые и про это забывают.

«Единственная постсоветская страна, которая не видела горя. Некоторым белорусам кажется, что это где-то далеко Украину разрушили, идет война там, оттяпали часть территории. Где-то далеко Молдова, которую разделили напополам, — Приднестровье и западная часть. Забыли, как в Литве воевали, с боем отстаивая независимость и суверенитет в советские времена при Горбачеве. Забыли, что сегодня еще полыхает Кавказ, армяне с азербайджанцами воюют, не могут договориться. Забыли, что Грузия потеряла почти треть своей территории — сначала Абхазию, потом Южную Осетию. Наконец, никто не знает, как мой друг Рахмон с пулеметом наперевес ходил в столицу Таджикистана Душанбе, чтобы навести порядок, сколько погибло там людей, как с бородачами боролись. Забыли, как бывший Президент Каримов в Андижане подавил путч, расстреляв тысячи человек. Все осуждали его, а когда умер — на коленях стояли, рыдали-плакали. Мы этого не пережили, поэтому мы этого понимать не хотим — некоторые. Ну, так мы напомним», — отметил глава государства.

Оценивая пройденный этап, он признал, что некоторые результаты могли быть и лучше. «Время и возможности для этого были. Но были и объективные причины, — сказал он. — Беда навалилась с этой пандемией. Если бы ее не было, мы бы спокойно жили и работали». Александр Лукашенко ответил на упреки тех, кто считает действия Беларуси по борьбе с коронавирусной инфекцией неправильными. «Наши белорусы благодарят врачей, что мы боремся за каждую жизнь, что у нас на два порядка меньше смертей, чем у таких же стран и наших соседей. Нет, надо камень в огород бросить. А что не так? Что у нас не так, как у других? Что мы не изолировали и на карантин не отправили белорусов? Что мы не объявили комендантский час? Так сегодня весь мир подтверждает, что Лукашенко оказался прав», — сказал Президент. По его поручению чиновники на самом высоком уровне постоянно контролируют развитие эпидемиологической ситуации, принимаются меры для сохранения жизней людей.

«Мы создали свою страну, где могут жить наши дети. Сегодня тот момент, когда ее надо отстоять, защитить. Вы видите, что нас на части разрывают, — обратил внимание Александр Лукашенко. — Некоторые думают: вот сейчас с неба все свалится. Смотрите, чтобы в Сирию не поехали воевать и в Ливию. И не дай бог за свои куски земли придется воевать, отстаивая их. Хочу обратить внимание некоторых белорусов на это. Любые решения мы должны принимать здесь, в интересах белорусского народа. И у нас есть все возможности для этого».

«Где деньги, которые мошенническим образом получил» — Александр Лукашенко адресовал вопрос одному из потенциальных кандидатов

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал задать несколько вопросов одному из потенциальных кандидатов на проходящей в стране электоральной кампании.

«Вы у него спросите, задайте один вопрос: что такое компания «ПриватЛизинг»? Второй вопрос: где деньги держит, которые мошенническим образом получил в Беларуси?» — обозначил вопросы глава государства.

«Пусть он объяснит, что такое инвестиции в действующие госпредприятия (допустим, на МТЗ я недавно был), при которых останется не 18 тыс. работающих, а 1,8 тыс. — Мы остальным дадим по 500-600 не то рублей, не то долларов, пусть они переучиваются на другие специальности (о предложениях потенциального кандидата. — Прим. БЕЛТА). У меня встает вопрос: человек президентом вообще-то собирается избираться? Заявить перед выборами о том, что он выкинет на улицу… Потому что инвестор больше не оставит. Но есть второй вопрос: а что останется на этом предприятии, что оно будет производить? Оно будет производить болты и гайки, никаких компетенций, конструкторских новаций и прочего не будет», — уверен Александр Лукашенко.

«Я их (потенциальных кандидатов. — Прим. БЕЛТА) пока не критикую. Я просто задаюсь вопросом, когда мне пресс-секретарь кладет обзор всех их заявлений. Думаю: Боже мой, но это же элементарно, ну помолчи ты, постарайся как-то что-то упаковать, чтобы народ против тебя не голосовал», — добавил Президент.

Александр Лукашенко напомнил одному из потенциальных кандидатов, чтобы тот рассказал о причинах увольнения

«Один заявляет, что он цифровую повестку выработал в Беларуси и создал IT-парк. Так вот должен сказать: я попросил, чтобы он рассказал, почему его уволили, такого знаменитого. До сих пор не говорит. Мы ждем. Придет время, нужно — скажем, — отметил Президент. — Это ж до вранья дойти… Спрашивают: на чьи деньги ведешь эту кампанию? — Я дом продал и на эти деньги веду кампанию. Даже если продал, то этих денег хватит на одну неделю, чтобы тысячу человек штаб содержать или даже 500 и вести эту кампанию».

«Но вы посмотрите, как продал? Он же живет в этом доме. Он продал дом свой какой-то компании, она ему заплатила деньги, но он там живет. Что это такое? Это финансирование предвыборной кампании. И он, наглец, выходит, и такой чистый, пушистый. Он рассказывает, что я его бабушке понравился, потому что знал, сколько свиноматка может родить поросят. Встает вопрос, а тебе-то я чем тогда понравился. Почему ты от Шушкевича прибежал ко мне на коленях просить? Мы же это не забыли», — подчеркнул Александр Лукашенко.

«И потом, он просто не понимает, ведь количество рожденных поросят от свиноматки и их качество не зависит от свиноматки. Это еще зависит от хряка. И если будет такой хряк, как этот человек, то мертворожденные будут поросята», — заметил белорусский лидер.

«Я не понимаю. Они борются за президентское кресло или они одним заявлением вычеркнули 30% сельского населения. А возьмите, кто связан с селом… Это ж мы все оттуда. И мы понимаем, что такое петух, который топчет кур, как он там заявил, и так далее. И что такое свиноматка», — резюмировал он.

Александр Лукашенко: мы создали суверенное государство, и мы эту страну никому не отдадим

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что намерен сделать все необходимое для сохранения суверенитета и независимости белорусского государства.

«Нам досталась страна. Мы создали первое независимое суверенное государство. И мы эту страну никому не отдадим, чтобы над ней издевались, дестабилизировали каждый день, порвали на куски и кому-то отдали», — подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что у него складывается впечатление, что некоторые потенциальные кандидаты нынешней электоральной кампании действительно пришли и за чьи-то деньги хотят перевернуть страну, дестабилизировать обстановку. «А вы видите, за чьи деньги», — заметил он.

«Запомните вы и все, кто меня услышит: страну они не получат. Мы ее два с лишним десятка лет, собирая крохи, создавая эту цветущую страну, делали не для того, чтобы они приватизировали ее и пустили по миру этих бедолаг, которые всегда под плеткой ходили. Мы не позволим разделить Беларусь, как это было в 39-м году. Под Минском граница была западная», — подчеркнул глава государства.

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