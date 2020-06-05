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Мониторинговая группа оценит работу медучреждений Бреста, где лечат пациентов с COVID-19

05.06.2020 21:58 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Условия пребывания пациентов, наличие свободных мест, медикаментов, аппаратов ИВЛ и средств защиты для медиков. Сегодня Брест посетила мониторинговая группа, чтобы оценить работу всех учреждений областного центра, где лечат пациентов с COVID-19. По словам специалистов, область полностью готова к оказанию помощи таким пациентам. А Брестскую городскую больницу №1 группа оценила как образцовое для всей страны учреждение. Здесь лучшим образом выстроена логистика работы с пациентами с позиции безопасности для медперсонала. А также практика максимального обследования больных, ведения медицинской документации, условий нахождения медперсонала в больнице. Что касается работы медиков региона в целом, то сегодня достаточно всего, чтобы справиться с подъемом заболевания.

Елена Богдан, замминистра здравоохранения Беларуси: "Всего достаточно, ресурсов достаточно, есть свободные аппараты ИВЛ, достаточно точек подключения кислорода. Той коечной мощности, которая сегодня работает, это где-то процентов 60-70 запланированной коечной мощности, которая на сегодняшний момент уже выделена". 

Специалисты ежедневно анализируют информацию, которая поступает из всех регионов, не только по заболеваемости коронавирусной инфекцией, но и пневмоний. По их словам, тенденция к снижению отмечается в Витебске и Витебской области, Минске и Минской области. Брест сейчас находится на пике заболеваемости. Но ситуация полностью контролируемая и, по прогнозам специалистов, в течение нескольких недель нормализуется. Главное - соблюдать дистанцирование, в многолюдных закрытых помещениях надевать маски и не забывать мыть руки.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Условия пребывания пациентов, наличие свободных мест, медикаментов, аппаратов ИВЛ и средств защиты для медиков. Сегодня Брест посетила мониторинговая группа,...
 
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