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От усадьбы до палатки: какой отдых предлагает Беларусь в период пандемии

06.06.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Кемпинги, базы отдыха, усадьбы и загородные комплексы. На туристическом рынке Беларуси все больше предложений, отмечает корреспондент телеканала «МИР 24» Александра Кулакова.

Марина и Алексей уже несколько лет увлекаются походами с байдарками. Они знают, что каждый выход на воду – это новые эмоции. Они объездили большую часть Беларуси. Выбирают как пешие, так и водные походы. Их рекорд – 45 километров на байдарке на протяжении 6-7 часов. В этом году собирались сплавиться в Грузии, но из-за пандемии планы поменялись.

«Из-за пандемии никуда не выедешь. Очень мало осталось рек, на которых мы не побывали, очень хотелось бы их посетить. Когда ты в пути по длинной реке и смотришь вперед, то понимаешь, как красиво устроена природа», – отмечают Алексей Судникович и Марина Лозакович.

С началом лета на активный туризм в Беларуси спрос увеличился. Движение пошло, организаторы индивидуальных туров ждут еще больший поток белорусских туристов. Антикоронавирусные меры принимают и на свежем воздухе. В автобусе, который доставит к площадке, нужно пользоваться масками или марлевыми повязками. На полевой кухне предложат индивидуальное питание вместо привычного шведского стола. Особые правила распространяются и на проживание в палатках.

«Те, кто жил в квартире и приехал семьей, семьей и будут жить в палатке. Если вы индивидуальный турист, то мы вас не будем селить в одной палатке с другими людьми. У нас есть запас снаряжения, выдадим каждому необходимое количество спальных мест», – пояснил руководитель проекта с активными видами отдыха Андрей Бойко.

В Беларуси больше двух с половиной тысяч агроэкоусадеб. Все они остались без иностранных туристов. Около 10% владельцев поставили свой бизнес на паузу. Больше всего пострадали загородные гостиницы, рассчитанные на большое количество человек. Дни рождения, корпоративы, свадьбы – все отменилось. В Беларуси пока не рекомендовано проводить массовые мероприятия. У маленьких же домиков в деревне с национальным колоритом, традиционной кухней и своим подворьем есть все шансы стать излюбленными местами отдыха среди белорусов.

«Агроэкотуризм еще жив и даже собирается заработать в этом сезоне. Это несоизмеримо с прошлым годом, но на фоне общей картины наш внутренний туризм, усадьбы, инфраструктура и программы, нацеленные на маленький сегмент, востребованы и живы», – отметила председатель правления общественного объединения «Отдых в деревне» Валерия Клицунова.

С 1 июня большинство белорусских санаториев начали принимать гостей. Заполняемость пока небольшая, гостей привлекают акциями и скидками от 10% до 40%. Некоторые белорусские санатории включили в стоимость путевок сдачу теста на коронавирус.



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С началом лета в Беларуси увеличился спрос на активный туризм. Антикоронавирусные меры принимают и на свежем воздухе.
 
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