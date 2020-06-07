Ужины для медиков и одежда для многодетных. Как бизнес помогает бороться с коронавирусом

Беларусь продолжает бороться с коронавирусной пандемией. И государству в этом активно помогает бизнес и общественные организации. Рассказываем как.
H&M Беларусь передала базовую женскую, мужскую и детскую одежду, а также нижнее белье Белорусскому Обществу Красного Креста для помощи многодетным и неполным семьям, детям-сиротам, инвалидам и другим гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси и компания Wargaming передали белорусским больницам, которые работают с ковидными пациентами, 100 кислородных концентраторов от ведущего мирового производителя. Компания Wargaming полностью профинансировала проект. Для приобретения медицинского оборудования ЮНИСЕФ в Беларуси задействовал ресурсы своего глобального Управления закупок в Копенгагене. Посольство Беларуси в Китае скоординировало отправку груза в Минск. Доставку осуществил военно-транспортный самолет Министерства обороны, груз сопровождали работники МЧС во главе с заместителем министра Анатолием Долголевцом. Помощь в координации проекта оказала компания разработчик мобильных игр Melsoft Games.
Также детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и компания Wargaming передали в Центр экстренного реагирования Министерства здравоохранения Республики Беларусь 91 000 фильтрующих масок классификации FFP3 производства 3M. В ближайшее время маски будут доставлены туда, где в них наиболее нуждаются: 20% в учреждения здравоохранения Минска, по 12,5% — в Минскую, Гомельскую и Брестскую области, по 10% — в Гродненскую, Могилевскую, Витебскую области и подведомственные РНПЦ, а также 2,5% в медучреждения других ведомств.
ТРК GREEN TIME закупили для 4-й городской детская клинической больницы микроволновые печи, принтер, МФУ, беспроводные телефоны, напольные весы, покупательские и уборочные тележки.
Благотворительный фонд имени Преподобной Евфросинии Полоцкой совместно с ЗАО «АТЛАНТ», Комбинатом общественного питания Минского тракторного завода и Комбинатом школьного питания Минска с 15 апреля организовал акцию по приготовлению и доставке ужинов для врачей 4, 5, 6 и 10 городских клинических больниц Минска. В сутки ужины получают от 250 до 400 человек. Всего с 15 апреля до 31 мая медикам было доставлено больше 35 000 порций. Фонд взял на себя оплату продуктов, партнеры — готовят и доставляют ужины в больницы на безвозмездной основе. На сегодняшний день средства у Фонда заканчиваются, и он обращается ко всем неравнодушным людям и организациям за помощью
Перечислить деньги фонду можно одним из трех способов:
1. Позвонить с домашнего телефона по номеру 8 902 101 05 05. Оставаясь на линии, вы перечисляете сумму в размере 3 белорусских рублей.
3. Перечислить любую сумму на благотворительный счёт:
Благотворительный фонд имени Преподобной Евфросинии Полоцкой
220 002, г. Минск, ул. Киселева, д.38
УНП 194903694
благотворительный счет BY71 BAPB 3135 2562 3002 7000 0000
в ОАО «Белагропромбанк», адрес банка: г. Минск, ул. Романовская Слобода, 8
код банка BAPBBY2X