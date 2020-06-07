Ужины для медиков и одежда для многодетных. Как бизнес помогает бороться с коронавирусом

Благотворительный фонд имени Преподобной Евфросинии Полоцкой совместно с ЗАО «АТЛАНТ», Комбинатом общественного питания Минского тракторного завода и Комбинатом школьного питания Минска с 15 апреля организовал акцию по приготовлению и доставке ужинов для врачей 4, 5, 6 и 10 городских клинических больниц Минска. В сутки ужины получают от 250 до 400 человек. Всего с 15 апреля до 31 мая медикам было доставлено больше 35 000 порций. Фонд взял на себя оплату продуктов, партнеры — готовят и доставляют ужины в больницы на безвозмездной основе. На сегодняшний день средства у Фонда заканчиваются, и он обращается ко всем неравнодушным людям и организациям за помощью