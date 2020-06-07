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В Беларуси за выходные умерло от коронавируса 10 человек
07.06.2020 15:00 — Новости о Коронавирусе | БДГ
Источник материала: БДГ
На 7 июня в Беларуси с положительным тестом на коронавирус зафиксировано 48 тысяч 630 человек, умерло 269.
По данным
Всего проведено 622 тысяч 313 тестов.
Итого на 7 июня в Беларуси:
Напомним, 6 июня число инфицированных составило 47751, выписано 23015, скончались – 2963 пациента. По данным Минздрава, умирают люди, у которых ранее наблюдались хронические заболевания.
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На 7 июня в Беларуси с положительным тестом на коронавирус зафиксировано 48 тысяч 630 человек, умерло 269.
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