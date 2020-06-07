В Беларуси за выходные умерло от коронавируса 10 человек

На 7 июня в Беларуси с положительным тестом на коронавирус зафиксировано 48 тысяч 630 человек, умерло 269.

По данным Минздрава , в стране выздоровели и выписаны 23 тысячи 647 пациентов с подтвержденным COVID-19.

Всего проведено 622 тысяч 313 тестов.

Итого на 7 июня в Беларуси:

Количество инфицированных – 48630 – 47751 (+879)

Число выздоровевших – 23647- 23015 (+632)

Смертей – 269 (+6)

Проведено тестов – 5622313 (+12622).

Напомним, 6 июня число инфицированных составило 47751, выписано 23015, скончались – 2963 пациента. По данным Минздрава, умирают люди, у которых ранее наблюдались хронические заболевания.