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В Беларуси за выходные умерло от коронавируса 10 человек

07.06.2020 15:00 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
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Источник материала: БДГ

На 7 июня в Беларуси с положительным тестом на коронавирус зафиксировано 48 тысяч 630 человек, умерло 269.

По данным Минздрава, в стране выздоровели и выписаны 23 тысячи 647 пациентов с подтвержденным COVID-19.

Всего проведено 622 тысяч 313 тестов.

Итого на 7 июня в Беларуси:

  • Количество инфицированных – 48630 – 47751 (+879)
  • Число выздоровевших – 23647- 23015 (+632)
  • Смертей – 269 (+6)
  • Проведено тестов – 5622313 (+12622).

Напомним, 6 июня число инфицированных составило 47751, выписано 23015, скончались – 2963 пациента. По данным Минздрава, умирают люди, у которых ранее наблюдались хронические заболевания.

 
 
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На 7 июня в Беларуси с положительным тестом на коронавирус зафиксировано 48 тысяч 630 человек, умерло 269.
 
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