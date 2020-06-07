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В Беларуси выздоровели и выписаны 23 тысячи 647 пациентов после COVID-19

07.06.2020 16:18 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси на сегодня выздоровели и выписаны 23 тысячи 647 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Зарегистрированы 48 тысяч 630 человек с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено 622 тысячи 313 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 269 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленным COVID-19.


 
 
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В Беларуси на сегодня выздоровели и выписаны 23 тысячи 647 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Зарегистрированы 48 тысяч 630 человек с...
 
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