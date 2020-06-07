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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси выздоровели и выписаны 23 тысячи 647 пациентов после COVID-19 В Беларуси на сегодня выздоровели и выписаны 23 тысячи 647 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Зарегистрированы 48 тысяч 630 человек с...

В Беларуси на сегодня выздоровели и выписаны 23 тысячи 647 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Зарегистрированы 48 тысяч 630 человек с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено 622 тысячи 313 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 269 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленным COVID-19.