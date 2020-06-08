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Опасно ли делать прививки детям после коронавируса, рассказала врач
08.06.2020 09:23 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Для переболевших COVID-19 детей ограничений на прививки нет. Их можно делать после осмотра врача спустя 1-2 недели после выздоровления. Об этом рассказала сообщила главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи детскому населению, главный врач детской городской поликлиники №110 Москвы Эльмира Каширина в интервью для
Специалист также отметила, что особых ограничений и противопоказаний, связанных именно с коронавирусом, нет.
Фото: iStock
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Для переболевших COVID-19 детей ограничений на прививки нет. Их можно делать после осмотра врача спустя 1-2 недели после выздоровления. Об этом рассказала сообщила...
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