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Вирусолог оценил новые рекомендации ВОЗ по ношению защитных масок

08.06.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Вирусолог оценил новые рекомендации ВОЗ по ношению защитных масок

Вирусолог Анатолий Альштейн прокомментировал новые рекомендации Всемирной организации здравоохранения по ношению масок, пишет ОНТ со ссылкой на РИА Новости.

Напомним, что недавно ВОЗ обновила свои рекомендации по использованию масок как меры предосторожности в условиях пандемии COVID-19. Теперь эксперты советуют носить маски всем людям в местах, где невозможно соблюдать безопасную дистанцию.

По словам Альштейна, эти обновленные рекомендации ВОЗ нельзя считать запоздавшими, поскольку пандемия коронавируса еще не закончилась.

«У нас всегда говорили, что маска нужна и для того, чтобы защитить больного, и для того, чтобы защитить окружающих от больных», – пояснил он и напомнил, что COVID-19 передается воздушно-капельным путем, поэтому важно, чтобы на его пути была преграда в виде маски.

Вирусолог добавил, что маска не защитит на 100% от заражения, при этом она снижает риск инфицирования здорового человека.

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Вирусолог Анатолий Альштейн прокомментировал новые рекомендации Всемирной организации здравоохранения по ношению масок, пишет ОНТ со ссылкой на РИА Новости....
 
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