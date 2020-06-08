|
Вирусолог оценил новые рекомендации ВОЗ по ношению защитных масок
08.06.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Вирусолог Анатолий Альштейн прокомментировал новые рекомендации Всемирной организации здравоохранения по ношению масок, пишет
Напомним, что недавно ВОЗ обновила свои рекомендации по использованию масок как меры предосторожности в условиях пандемии
По словам Альштейна, эти обновленные рекомендации ВОЗ нельзя считать запоздавшими, поскольку пандемия коронавируса еще не закончилась.
«У нас всегда говорили, что маска нужна и для того, чтобы защитить больного, и для того, чтобы защитить окружающих от больных», – пояснил он и напомнил, что COVID-19 передается воздушно-капельным путем, поэтому важно, чтобы на его пути была преграда в виде маски.
Вирусолог добавил, что маска не защитит на 100% от заражения, при этом она снижает риск инфицирования здорового человека.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вирусолог Анатолий Альштейн прокомментировал новые рекомендации Всемирной организации здравоохранения по ношению масок, пишет ОНТ со ссылкой на РИА Новости....
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)