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Игры на воздухе, контроль здоровья: в летних лагерях в этом году отдохнут около 100 тыс. детей

08.06.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Игры на воздухе, контроль здоровья: в летних лагерях в этом году отдохнут около 100 тыс. детей

Оздоровление в белорусских лагерях с круглосуточным пребыванием в этом году пройдут, по предварительным прогнозам, около 100 тыс. детей. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Александр Цай, передает корреспондент БЕЛТА.

Дневные лагеря работают с 1 июня, с 15 июня начнется первая смена в оздоровительных лагерях с круглосуточным пребыванием. Для всех разработаны и утверждены временные рекомендации, чтобы предотвратить завоз и распространение коронавирусной инфекции и любых иных заболеваний.

«Отработаны механизмы безопасности детей в оздоровительных лагерях. Будут неукоснительно соблюдаться все прописанные рекомендации. В круглосуточных лагерях будет организована работа в закрытом режиме, будет соблюдаться социальное дистанцирование, постоянная дезинфекция помещений. Программы для детей скорректируют, чтобы они больше времени проводили на свежем воздухе. Ежедневно детей будут осматривать, проверять состояние здоровья», — рассказал Александр Цай.

Перед направлением на работу в круглосуточные лагеря сотрудники 5 дней проведут на самоизоляции. А во время смены воспитатели, педагогические и иные работники будут постоянно находиться на территории оздоровительного лагеря. Все они будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, дезсредствами. В случае выявления у ребенка или работника заражения проработан механизм изоляции больного и предупреждения распространения инфекции.

На сегодняшний день утверждены плановые объемы летнего оздоровления, на организацию летней оздоровительной кампании государством выделено около Br50 млн, из них Br48 млн — для удешевления стоимости путевок. Средняя стоимость пребывания в круглосуточном лагере в этом году составит порядка Br496, в 17-дневных лагерях с дневным пребыванием — около Br127. В спортивно-оздоровительных лагерях из-за их специфики — порядка Br566.

Прогнозируется, что этим летом оздоровятся около 180 тыс. школьников, в том числе около 100 тыс. — в лагерях с круглосуточным пребыванием (таковых примерно 1,1 тыс.), остальные — с дневным (1,9 тыс.). Планируется и оздоровление около 12 тыс. детей-сирот и 20 тыс. ребят с инвалидностью.

 
 
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Оздоровление в белорусских лагерях с круглосуточным пребыванием в этом году пройдут, по предварительным прогнозам, около 100 тыс. детей. Об этом сообщил сегодня на...
 
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