ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Базанов о финансовых проблемах клубов: «Федерация – не спонсор. АБФФ содержит все сборные»

09.06.2020 17:12 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Председатель АБФФ Владимир Базанов в «Спорт-кадре» на «Беларусь 5» рассказал о ситуации в высшей лиге.

О коронавирусе

У нас «Минск» – единственный клуб, который пропустил два тура. Придется эти игры ставить на резервные дни, напрягать другие команды. Сами знаете, что придется играть через три-четыре дня. Не только «Минск», но и другие команды пострадают.

У нас проблем пока нет, слава богу. Вы видите, Европа посмотрела и сейчас играет. Играет Германия. Россия начинает с 20-го июня.

О финансовых проблемах клубов

Федерация – не спонсор. АБФФ содержит все сборные. А команды содержат районы, области, города, на чьей территории базируется команда. Естественно, есть какие-то финансовые проблемы. Не только у нас, но и в Европе. Там снижают зарплаты, кто на 30, кто на 50 процентов. С местными органами власти ведем диалог по поддержке клубов, чтобы выйти из этой ситуации. Чтобы все было нормально.

Успей поставить, пока высшую лигу не приостановили! Вся линия здесь

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель АБФФ Владимир Базанов в «Спорт-кадре» на «Беларусь 5» рассказал о ситуации в высшей лиге.
 
Новости дня
Новости
 
Каков риск заражения коронавирусом от бессимптомных больных, рассказали в ВОЗ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

08.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
09.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика