|
Базанов о финансовых проблемах клубов: «Федерация – не спонсор. АБФФ содержит все сборные»
09.06.2020 17:12 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Председатель АБФФ Владимир Базанов в
О коронавирусе
У нас
У нас проблем пока нет, слава богу. Вы видите, Европа посмотрела и сейчас играет. Играет Германия. Россия начинает с 20-го июня.
О финансовых проблемах клубов
Федерация – не спонсор. АБФФ содержит все сборные. А команды содержат районы, области, города, на чьей территории базируется команда. Естественно, есть какие-то финансовые проблемы. Не только у нас, но и в Европе. Там снижают зарплаты, кто на 30, кто на 50 процентов. С местными органами власти ведем диалог по поддержке клубов, чтобы выйти из этой ситуации. Чтобы все было нормально.
Успей поставить, пока высшую лигу не приостановили! Вся линия здесь
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель АБФФ Владимир Базанов в «Спорт-кадре» на «Беларусь 5» рассказал о ситуации в высшей лиге.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)