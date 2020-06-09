Базанов о финансовых проблемах клубов: «Федерация – не спонсор. АБФФ содержит все сборные»

Источник материала: Tribuna.com

Председатель АБФФ Владимир Базанов в «Спорт-кадре» на «Беларусь 5» рассказал о ситуации в высшей лиге.

О коронавирусе

У нас – единственный клуб, который пропустил два тура. Придется эти игры ставить на резервные дни, напрягать другие команды. Сами знаете, что придется играть через три-четыре дня. Не только «Минск», но и другие команды пострадают.

У нас проблем пока нет, слава богу. Вы видите, Европа посмотрела и сейчас играет. Играет Германия. Россия начинает с 20-го июня.

О финансовых проблемах клубов

Федерация – не спонсор. АБФФ содержит все сборные. А команды содержат районы, области, города, на чьей территории базируется команда. Естественно, есть какие-то финансовые проблемы. Не только у нас, но и в Европе. Там снижают зарплаты, кто на 30, кто на 50 процентов. С местными органами власти ведем диалог по поддержке клубов, чтобы выйти из этой ситуации. Чтобы все было нормально.

Успей поставить, пока высшую лигу не приостановили! Вся линия здесь