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«Днепр» Рогачев – «Шахтер» Петриков. Игра перенесена, у одного из игроков гостей подозрение на коронавирус

09.06.2020 20:12 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Матч «Днепр» Рогачев – «Шахтер» Петриков перенесен на более поздний срок по решению АБФФ на основании ходатайства команды гостей.

«Таким образом, последнюю игру наша команда сыграла 23 мая, а следующую сыграет только 20 июня на выезде с «Энергетиком-БГАТУ», практически на месяц оставшись без игр в разгар сезона», – сообщает пресс-служба рогачевского «Днепра».

Ранее был отменен товарищеский матч между «Крумкачамi» и петриковским «Шахтером». Как сообщил директор «Крумкачоў» Олег Давидович, неприезд «Шахтера» связан с тем, что у одно из игроков петриковского клуба подозрение на коронавирус. Тогда команда осталась на клубной базе.

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Матч «Днепр» Рогачев – «Шахтер» Петриков перенесен на более поздний срок по решению АБФФ на основании ходатайства команды гостей.
 
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