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«Днепр» Рогачев – «Шахтер» Петриков. Игра перенесена, у одного из игроков гостей подозрение на коронавирус
09.06.2020 20:12 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Матч
«Таким образом, последнюю игру наша команда сыграла 23 мая, а следующую сыграет только 20 июня на выезде с «Энергетиком-БГАТУ», практически на месяц оставшись без игр в разгар сезона», –
Ранее был отменен товарищеский матч между «Крумкачамi» и петриковским «Шахтером». Как
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«Днепр» Рогачев – «Шахтер» Петриков. Игра перенесена, у одного из игроков гостей подозрение на коронавирус
Матч «Днепр» Рогачев – «Шахтер» Петриков перенесен на более поздний срок по решению АБФФ на основании ходатайства команды гостей.
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