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В этом году на ЦТ зарегистрировались более 64 тысяч абитуриентов
09.06.2020 22:14 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTПервый тест (по белорусскому языку) пройдет уже 25 июня. В этот раз централизованное тестирование будет отличаться от предыдущих. На первом месте безопасность здоровья абитуриентов. Все будут сидеть в метре друг от друга, предусмотрены антисептики, по желанию придти можно и в масках. Как готовят аудитории и что необходимо знать каждому абитуриенту за две недели до важных тестов, расскажет Юлия Гризунт.
До первого ЦТ меньше трех недельВыпускник Лицея БГУ Матвей Панкевич вчера сдал последний экзамен. Весь год Матвей занимался в лицее, ходил к репетиторам, даже успевал заниматься музыкой и спортом. Но ближайшие три недели уйдут только на учебу.
Этой весной Матвей переболел коронавирусом и у него уже есть антитела. Но обезопасить нужно каждого абитуриента. Потому в 2020-м тесты пройдут в непривычных, но максимально безопасных условиях.
В этом году для проведения ЦТ задействовали максимум аудиторного фондаЧтобы абитуриенты чувствовали себя комфортно, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, расстояние между ними будет от одного метра и больше. В прошлые годы, например, в этой аудитории ЦТ сдавали около 150 абитуриентов. В этом году здесь будет всего 50.
Также в каждой аудитории обязательно повесят антисептики и прямо во время тестов периодически будут проветривать. По желанию абитуриенты могут придти в масках. Кстати, из-за невозможности принять тесты одновременно у всех абитуриентов некоторые ЦТ будут проходить два дня. В частности, по русскому и математике. Уже традиционно сдать эти предметы планируют больше всего абитуриентов.
По-прежнему сдать можно четыре предметаВ том числе прошлогодние сертификаты действуют и в 2020-м. Ну а куда поступать - лучше задуматься уже сейчас. Выбор немаленький.
Несмотря на то что РТ уже позади, сдать пробные тесты можно до сих пор - онлайн на сайте РИКЗ. Отметим, если абитуриент по уважительной причине не появился на ЦТ, сдать экзамен можно в резервный день. Регистрация на дополнительные тесты будет организована с 12 по 17 июля. А сама досдача ЦТ пройдет 19, 21 и 23 июля. Кстати, в этом году впервые во всех областных городах.
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Первый тест (по белорусскому языку) пройдет уже 25 июня. В этот раз централизованное тестирование будет отличаться от предыдущих. На первом месте безопасность...
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