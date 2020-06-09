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До первого ЦТ меньше трех недель





В этом году для проведения ЦТ задействовали максимум аудиторного фонда





По-прежнему сдать можно четыре предмета

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В этом году на ЦТ зарегистрировались более 64 тысяч абитуриентов Первый тест (по белорусскому языку) пройдет уже 25 июня. В этот раз централизованное тестирование будет отличаться от предыдущих. На первом месте безопасность...

Первый тест (по белорусскому языку) пройдет уже 25 июня. В этот раз централизованное тестирование будет отличаться от предыдущих. На первом месте безопасность здоровья абитуриентов. Все будут сидеть в метре друг от друга, предусмотрены антисептики, по желанию придти можно и в масках. Как готовят аудитории и что необходимо знать каждому абитуриенту за две недели до важных тестов, расскажетВыпускник Лицея БГУ Матвей Панкевич вчера сдал последний экзамен. Весь год Матвей занимался в лицее, ходил к репетиторам, даже успевал заниматься музыкой и спортом. Но ближайшие три недели уйдут только на учебу.Этой весной Матвей переболел коронавирусом и у него уже есть антитела. Но обезопасить нужно каждого абитуриента. Потому в 2020-м тесты пройдут в непривычных, но максимально безопасных условиях.Чтобы абитуриенты чувствовали себя комфортно, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, расстояние между ними будет от одного метра и больше. В прошлые годы, например, в этой аудитории ЦТ сдавали около 150 абитуриентов. В этом году здесь будет всего 50.Также в каждой аудитории обязательно повесят антисептики и прямо во время тестов периодически будут проветривать. По желанию абитуриенты могут придти в масках. Кстати, из-за невозможности принять тесты одновременно у всех абитуриентов некоторые ЦТ будут проходить два дня. В частности, по русскому и математике. Уже традиционно сдать эти предметы планируют больше всего абитуриентов.В том числе прошлогодние сертификаты действуют и в 2020-м. Ну а куда поступать - лучше задуматься уже сейчас. Выбор немаленький.Несмотря на то что РТ уже позади, сдать пробные тесты можно до сих пор - онлайн на сайте РИКЗ. Отметим, если абитуриент по уважительной причине не появился на ЦТ, сдать экзамен можно в резервный день. Регистрация на дополнительные тесты будет организована с 12 по 17 июля. А сама досдача ЦТ пройдет 19, 21 и 23 июля. Кстати, в этом году впервые во всех областных городах.