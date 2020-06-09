ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В этом году на ЦТ зарегистрировались более 64 тысяч абитуриентов

09.06.2020 22:14 — Новости о Коронавирусе | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Первый тест (по белорусскому языку) пройдет уже 25 июня. В этот раз централизованное тестирование будет отличаться от предыдущих. На первом месте  безопасность здоровья абитуриентов. Все будут сидеть в метре друг от друга, предусмотрены антисептики, по желанию придти можно и в масках. Как готовят аудитории и что необходимо знать каждому абитуриенту за  две недели до важных тестов,  расскажет Юлия Гризунт.


До первого ЦТ  меньше трех недель

Выпускник Лицея БГУ Матвей Панкевич вчера сдал последний экзамен. Весь год Матвей занимался в лицее, ходил к репетиторам, даже успевал заниматься музыкой и спортом. Но ближайшие  три  недели уйдут только на учебу. 

Этой весной Матвей переболел коронавирусом и у него уже есть антитела. Но обезопасить нужно  каждого абитуриента. Потому в 2020-м тесты пройдут в непривычных, но максимально безопасных условиях.


В этом году для проведения ЦТ задействовали максимум аудиторного фонда

Чтобы абитуриенты чувствовали себя комфортно, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, расстояние между ними будет от  одного метра и больше. В прошлые годы, например, в этой аудитории ЦТ сдавали около 150 абитуриентов. В этом году здесь будет всего 50.

В этом году на ЦТ зарегистрировались более 64 тысяч абитуриентов


Также в каждой аудитории  обязательно  повесят антисептики и прямо во время тестов периодически будут проветривать. По желанию абитуриенты могут придти в масках. Кстати, из-за невозможности принять тесты одновременно у всех абитуриентов  некоторые ЦТ будут проходить  два дня. В частности, по русскому и математике. Уже традиционно  сдать эти предметы планируют больше всего абитуриентов. 


По-прежнему сдать можно  четыре предмета

В том числе прошлогодние сертификаты действуют и в 2020-м. Ну а куда поступать - лучше задуматься уже сейчас. Выбор  немаленький. 

Несмотря на то что РТ уже позади,  сдать пробные тесты можно до сих пор - онлайн  на сайте РИКЗ. Отметим, если абитуриент по уважительной причине не появился на ЦТ,  сдать экзамен можно в резервный день. Регистрация на дополнительные тесты будет организована с 12 по 17 июля. А сама досдача ЦТ пройдет 19, 21 и 23 июля. Кстати, в этом году впервые во всех областных городах. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первый тест (по белорусскому языку) пройдет уже 25 июня. В этот раз централизованное тестирование будет отличаться от предыдущих. На первом месте  безопасность...
 
Новости дня
Новости
 
Спутниковые снимки парковок в Ухане показали, когда мог появиться коронавирус
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

08.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
09.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика