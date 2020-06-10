|
США и Великобритания начнут массовый выпуск вакцины от COVID-19
10.06.2020 08:22 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
О готовности начать массовый выпуск вакцины от коронавируса заявили США и Великобритания. Причём сделать это намерены ещё до полного окончания клинических испытаний.
В основе – антитела из крови выздоровевших пациентов. Оксфордский препарат изучают с апреля. И первые 400 млн доз до конца года будут поставлены в британские медучреждения, а также в больницы США. Исследование американского препарата пока лишь в середине пути. Но его рассчитывают запустить в производство в короткие сроки и к концу 21-го года обещают поставить сотни миллионов доз по всему миру.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О готовности начать массовый выпуск вакцины от коронавируса заявили США и Великобритания. Причём сделать это намерены ещё до полного окончания клинических...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)