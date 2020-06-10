США и Великобритания начнут массовый выпуск вакцины от COVID-19

Источник материала: ОНТ

О готовности начать массовый выпуск вакцины от коронавируса заявили США и Великобритания. Причём сделать это намерены ещё до полного окончания клинических испытаний.

В основе – антитела из крови выздоровевших пациентов. Оксфордский препарат изучают с апреля. И первые 400 млн доз до конца года будут поставлены в британские медучреждения, а также в больницы США. Исследование американского препарата пока лишь в середине пути. Но его рассчитывают запустить в производство в короткие сроки и к концу 21-го года обещают поставить сотни миллионов доз по всему миру.

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