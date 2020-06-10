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Две группы добровольцев отобраны для испытаний российской вакцины от коронавируса

10.06.2020 08:30 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Две группы добровольцев из военнослужащих и гражданских лиц отобраны для участия в клинических испытаниях российской вакцины от коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

Две группы добровольцев отобраны для испытаний российской вакцины от коронавируса

"В первую группу отобраны добровольно изъявившие желание участвовать в испытаниях военнослужащие (офицеры, прапорщики, военнослужащие по контракту). В состав второй группы вошли добровольцы - гражданские лица", - сказали в военном ведомстве. Все отобранные участники будут допущены к испытаниям вакцины только после полного медицинского обследования и заключений специалистов о соответствии здоровья добровольцев всем необходимым требованиям, уточнили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, 4 и 9 июня 50 военнослужащих-добровольцев, среди которых 10 медицинских работников, поместили на 14-дневную изоляцию. "Изоляция проводится перед началом вакцинации для исключения возможности занесения инфекции участникам эксперимента и медицинскому персоналу", - пояснили в министерстве.

С 10 июня группа гражданских добровольцев, пожелавших участвовать в клинических исследованиях вакцины, находится в Главном военном клиническом госпитале имени Н.Н.Бурденко, где их состояние будут ежедневно контролировать врачи. "Будут проводиться измерение артериального давления, пульса, термометрия, изучение ряда других специальных показателей", - уточнили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что военнослужащих для участия в испытаниях вакцины отбирали исключительно на добровольной основе.

 
 
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