На первый рейс в Албанию столько желающих, что «Белавиа» заменила самолет на более вместительный

- Путевки на первый вылет в Албанию оказались настолько популярны у туристов, что «Белавиа» заменила самолет на более вместительный. Есть туристы, которые искренне расстраиваются, когда узнают, что их рейс сняли, но охотно переносят свой отдых на другие сроки. В основном туристы - это пары без детей, но есть и семьи, которые ждали возможности отдохнуть в этом сезоне. Нас такой интерес радует, - рассказывает менеджер турагентства ООО «АвантисТрэвел» Марта.





В самолет без маски не пустят





Страны потихоньку открываются для Беларуси, и первая - Албания. Но нужно понимать, что в этом году на отдыхе придется соблюдать все правила безопасности в условиях пандемии COVID-19. «Белавиа» установила правила посадки на рейс: первое - все туристы должны быть в масках. Причем в масках нужно находиться не только в аэропорту, но и в самолете. Туристы должны обязательно соблюдать дистанцию, а регистрацию на рейс нужно выполнить в мобильном приложении. Перед посадкой всем измеряют температуру. В самолете стюарды будут находиться в масках и перчатках, а пассажирам раздадут дезинфицирующие салфетки. «Белавиа» также просит не входить в здание аэропорта встречающих и провожающих родственников и друзей.





- В Албании принят протокол мер ANTI COVID-19, а также новые правила приема туристов. При прохождении паспортного контроля у туристов измеряют температуру. Автобусы, которые забирают туристов, будут дезинфицировать после каждого трансфера. Проверять температуру планируют также при входе в отель, а весь обслуживающий персонал обязали быть в масках и перчатках. Повсюду туристы смогут найти дезинфицирующие средства. Также отелям, которые работаю по типу питания «шведский стол», рекомендуется перейти на систему А`la Carte - обслуживание в ресторане по меню. Столики в ресторане будут располагаться на расстоянии одного метра друг от друга, рассадка за столом - не более 4 человек. На пляже зонты расположат на расстоянии от 3,5 метра друг от друга. Шезлонги возле бассейна будут расставлены парами на расстоянии 2 метров. Все предметы общего пользования будут дезинфицироваться несколько раз в день, - рассказывает менеджер Марта.





Как оказалось, стоимость путевок в этом сезоне в Албанию ниже, чем в прошлом. К тому же на лето 2020 года Албания отменила визы для белорусов. А вот для россиян визы пока нужны.





ЦЕНА ВОПРОСА





С вылетом из Минска 16 июня на 7 ночей в Албанию на двоих взрослых отель 4 звезды, только с завтраками - от $828, завтраки и ужины - от $930, полный пансион - от $1007.





На курортах в Турции шведский стол не отменили