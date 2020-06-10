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Европейские лидеры, среди которых Меркель и Макрон, призвали ЕС готовиться к следующим пандемиям

10.06.2020 09:40 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ряд европейских лидеров, среди которых Ангела Меркель и Эммануэль Макрон, призвали ЕС готовиться к следующим пандемиям.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, с таким письмом лидеры стран ЕС обратились к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.


В совместном письме главы стран ЕС, среди которых канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, а также премьеры Дании, Испании, Бельгии и Польши, отмечают, что Европа оказалась недостаточно готовой к пандемии и призвали исследовать лучшие средства реагирования на такие вызовы в будущем.

Европейские лидеры подчеркивают важность разработать единый подход для всего ЕС - в частности, на случае "второй волны" пандемии коронавируса, поскольку скоординированные действия могут дать лучший результат, чем усилия каждой отдельной страны.


В частности, предлагается создать постоянный запас медицинских защитных средств и лекарств и наладить сотрудничество, которое позволит во время кризиса своевременно производить товары первой необходимости.

Кроме того, призывают развивать европейские научные мощности для разработки вакцин и финансировать широкие клинические испытания.
 
 
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Ряд европейских лидеров, среди которых Ангела Меркель и Эммануэль Макрон, призвали ЕС готовиться к следующим пандемиям.
 
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