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Родственники учителя из Хойников, который умер после двух недель на ИВЛ, получили заключение о смерти. Итог немного предсказуем

10.06.2020 09:40 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

49-летний Олег Саченко их Хойников умер 7 июня в Гомеле. С 25 мая он был подключен к аппарату ИВЛ.

Родственники учителя из Хойников, который умер после двух недель на ИВЛ, получили заключение о смерти. Итог немного предсказуем
Как рассказал его сын Роман, отец заболел 16 мая, а 18 мая попал в больницу. По словам Романа, тест на коронавирус у отца был положительным.

Олег Саченко умер 7 июня. Позже родные получили официальное заключение о смерти, в котором нет ни слова о коронавирусе. Как пишет TUT.BY, официальная причина смерти мужчины — левожелудочковая недостаточность. 



По словам Романа, во всех больничных документах и в больничном листе у отца стоял диагноз «Коронавирусная инфекция неуточненная» (В34.2).
 
Теги: Гомель
 
 
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49-летний Олег Саченко их Хойников умер 7 июня в Гомеле. С 25 мая он был подключен к аппарату ИВЛ.
 
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