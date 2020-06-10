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Очередная страна с морем хотела пустить беларусов, но передумала из-за ситуации с коронавирусом

10.06.2020 13:14 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Чартерная программа в Черногорию переносится на две недели. Об этом рассказали в Республиканском союзе туристических организаций (РСТО) со ссылкой на организатора рейса, компанию «Аэротроэвел».

Черногория хотела открыться для беларуских туристов с 16 июня, но с оглядкой на нашу ситуацию с коронавирусом передумала. Теперь сообщается, что у чартеров в Тиват есть возможность стартовать не раньше 1 июля.

С первого дня лета Черногория открыла границы для граждан из 130 стран. Для всех остальных государств она готова «распахнуть двери» с 1 июля – и то при условии, что эпидемиологическая обстановка там станет приемлемой, уточняют в РСТО.

Напомним, Черногория заявила о том, что первой в Европе победила ковид, еще в конце мая. Каждую неделю местный Институт общественного здоровья определяет список стран, жителей которых по прилету не отправят в 14-дневный карантин. Беларуси нет в списке государств, гражданам которых сегодня разрешен беспрепятственный въезд в Черногорию.

 
 
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Чартерная программа в Черногорию переносится на две недели. Об этом рассказали в Республиканском союзе туристических организаций (РСТО) со ссылкой на...
 
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