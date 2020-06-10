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COVID в СНГ: В Беларуси призывники присягнут без близких, в Армении проходят рейды на транспорте

10.06.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Душанбе больше не пускают без защитных масок. За этим на границах столицы Таджикистана строго следят сотрудники милиции. Мера была принята для предотвращения второй волны коронавируса. О ситуации с COVID-19 в Содружестве – в материале «МИР 24».

В Азербайджане особый карантинный режим из-за коронавируса продлен до 1 июля. До этой же даты останутся закрытыми и границы. Меры вводят в связи с большим числом новых выявленных случаев сразу в нескольких районах. В связи с этим в выходные дни во всех крупных городах с 14 по 16 июня снова не будут работать ни магазины, ни общественный транспорт.

В Беларуси родственников призывников впервые не пустят на присягу. Такое решение приняло министерство обороны из-за пандемии. Тем более посмотреть на церемонию можно будет в режиме онлайн. Трансляции проведут из учебного центра в Печах и бригады специального назначения в Марьиной Горке. После прибытия в воинские части новобранцы уже прошли двухнедельный карантин. Пока у них нет ни увольнений, ни посещений. «Присяга пройдет в торжественной обстановке, но без приглашенных. Также наши ребята не пойдут в увольнения, в которые они обычно идут в день присяги. Но оно будет несгораемым. Когда ситуация эпидемиологическая будет в норме, то они смогут увидеть родителей уже в новом качестве», – сказала официальный представитель министерства обороны Беларуси Наталья Гаврусик.

Режим чрезвычайного положения в Армении, по всей видимости, будет продлен, сообщил премьер-министр Никол Пашинян. Сейчас он действует до 13 июня. Количество выявленных случаев коронавируса – около 14 тысяч. В настоящее время есть слабые надежды на стабилизацию ситуации. Однако это не означает, что бдительность можно ослабить. МЧС совместно с полицией проводит рейды по выявлению нарушений в работе общественного транспорта и такси. Немало случаев, когда граждане не надевают маски или не соблюдают необходимую дистанцию. «В последнее время у нас часто бывают случаи, когда происходят вспышки во время похорон. Мы считаем очень важным проведение церемоний похорон и панихид в соответствии с правилами, установленными комендатурой», – подчеркнул Пашинян.



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